Mobilität Gesamtverkehrskonzept Raum Zurzibiet gestartet: Erste Ergebnisse sollen im nächsten Jahr vorliegen – Thema ist auch die Rheinquerung Die Mobilitätsplanungen seitens des Kantons sind in andere Regionen seit längerem im Gang. Jetzt hat auch das Projekt im Zurzibiet gestartet.

Im Ostaargau sind die Mobilitätsplanungen mit den Arbeiten für die Gesamtverkehrskonzepte (GVK) in den Räumen Brugg-Windisch sowie Baden und Umgebung bereits seit längerem angelaufen. Unter dem Projektnamen GVK Raum Zurzibiet hat nun das zuständige Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) auch für diesen spezifischen Raum eine eigene Planung gestartet, es in einer Mitteilung schreibt.

Parallel zum gestarteten Projekt fürs Zurzibiet, wird die Klärung der Rheinquerung Waldshut–Koblenz auf die Planungen im deutschen Raum abgestimmt. Bild: Alex Spichale

Rückblick: Der Grosse Rat hat im Mai 2021 die Vorschläge des Regierungsrats angenommen und wichtige Entscheide zum Regionalen Gesamtverkehrskonzept (rGVK) Ostaargau mit den fünf Handlungsfeldern «Bahn und Bus», «Fuss- und Veloverkehr», «Strassennetz und Betrieb», «Stadt- und Freiraum» sowie «Mobilitätsmanagement» gefällt.

Nach diesem Beschluss war der Projektstand in den betroffenen Räumen des rGVK Ostaargau unterschiedlich weit fortgeschritten. Deshalb hat das zuständige Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) beschlossen, die Mobilitätsplanung in den einzelnen Räumen mit je spezifischen Planungen und Projekten sowie dem jeweiligen Projektstand angepassten Partizipationsmassnahmen weiterzuführen: Gesamtverkehrskonzept (GVK) Raum Brugg-Windisch, GVK Raum Baden und Umgebung, GVK Raum Zurzibiet.

Startsitzung in Böttstein

Die verschiedenen Projekte und Planungen werden laufend aufeinander abgestimmt, schreibt das BVU weiter. Die Arbeiten im GVK Raum Brugg-Windisch und Raum Baden und Umgebung sind seit längerem angelaufen. Für das GVK Raum Zurzibiet hat das Departement am 7. August in Böttstein eine Startsitzung mit Vertretern des Regionalplanungsverbands Zurzibiet Regio und mit den 20 in der Repla organisierten Gemeinden durchgeführt.

Ziel der Sitzung sei gewesen – neben dem gemeinsamen Projektstart – über die Herausforderungen der künftigen Verkehrs und Siedlungsentwicklung im Zurzibiet zu diskutieren. Zudem informierte der Kanton über die anstehenden Planungsarbeiten und stellte das weitere Vorgehen vor. Die Projektorganisation und der Einbezug aller Beteiligten inklusive der Projektpartner auf der deutschen Seite würden in einem nächsten Schritt festgelegt, so das BVU.

Erste Ergebnisse im nächsten Jahr

Die Basis für die nun angelaufenen Arbeiten bilden die Strategie mobilitätAARGAU und die bestehenden Richtplaneinträge. Zudem wird die im Oktober 2022 vom BVU durchgeführte Nummernschilderhebung im Ostaargau aktuell durch eine Zusatzauswertung für das Zurzibiet ergänzt. Im ersten Planungsschritt des GVK Raum Zurzibiet erfolgt eine Gesamtverkehrsplanung explizit über alle Verkehrsträger (motorisierter Individualverkehr, öffentlicher Verkehr, Fuss- und Veloverkehr) sowie in Abstimmung mit der Siedlungsentwicklung.

Erste Ergebnisse werden bis voraussichtlich Ende 2024 erarbeitet. Parallel erfolgt zudem die Klärung der Rheinquerung Waldshut–Koblenz abgestimmt auf die Planungen im deutschen Raum. Das GVK soll daher unter engem Einbezug und Mitarbeit der Projektpartner auf der deutschen Seite erarbeitet werden. Ab 2025 erfolge die Weiterbearbeitung der Massnahmen, schreibt das BVU. (az)