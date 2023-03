Generalversammlung Raiffeisenbank Böttstein auf Erfolgskurs – ab April erhöht sie die Zinsen auf Spareinlagen An der Generalversammlung der Raiffeisenbank Böttstein stellte sich Thomas Marending, der neue Vorsitzende der Bankleitung, den Mitgliedern vor. Er präsentierte einen soliden Jahresgewinn.

Thomas Marending, der neue Vorsitzende der Bankleitung der Raiffeisenbank Böttstein, an seiner ersten GV im GoEasy in Station Siggenthal. Bild: Louis Probst

«Nach drei coronabedingten Urabstimmungen freue ich mich, die Mitglieder wieder Aug in Aug begrüssen zu dürfen», so Theo Voegtli, der Präsident des Verwaltungsrates, an der Generalversammlung der Raiffeisenbank Böttstein. Von den 6840 Mitgliedern der Bank hatten 1045 den Weg ins Go Easy in Untersiggenthal gefunden.

Raiffeisen schweizweit sei eine systemrelevante Bank, stellte Voegtli fest. Man sei sich der damit verbundenen Verantwortung bewusst und habe aus der Affäre «Vincenz» gelernt. In seinem Jahresbericht verzichtete er «auf den Blick in die Glaskugel». Er strich die Bedeutung der Mitarbeitenden der Bank hervor. Das Team habe in den zwei Coronajahren eine grossartige Leistung erbracht. 2022 sei auch, durch den Wechsel im Vorsitz der Bankleitung, das Jahr der grossen Personalrochade gewesen.

Gut aufgelegt: Theo Voegtli, Präsident des Verwaltungsrats der Raiffeisenbank Böttstein, an der GV. Bild: Louis Probst

Daniel Schläpfer, der bisherige Vorsitzende der Bankleitung, der in den Ruhestand geht, wurde an der Generalversammlung verabschiedet. «Daniel Schläpfer war ein Segen für die Bank», so Voegtli. «Er hat die Raiffeisenbank Böttstein massgeblich vorwärtsgebracht.»

Voegtli stellte Thomas Marending vor, der seit August letzten Jahres als Vorsitzender der Bankleitung im Amt ist. Als weiteren Meilenstein bezeichnete er die Eröffnung des neuen Hauptsitzes der Bank in Kleindöttingen, die im Oktober erfolgen soll.

«Stabil, solid, konstant»

Thomas Marending bedankte sich für das Vertrauen und den Empfang und präsentierte die Eckwerte des Geschäftsjahres 2022. «Der Jahresgewinn von 2,62 Millionen Franken ist stabil, solid und konstant», stellte er fest. «Trotz Wachstum im Kundengeschäft ist die Bilanzsumme mit knapp 879 Millionen Franken um 4,8 Millionen Franken gesunken.»

Zugenommen – um 2,8 Prozent auf insgesamt 664 Millionen Franken – haben dagegen die Kundeneinlagen. «Das Wachstum ist zwar tiefer als im Vorjahr», so Thomas Marending. «Aber es entspricht den Erwartungen.» Er verkündete auch die frohe Botschaft, dass ab 1. April die Zinsen auf Spareinlagen angehoben werden.

Volles Haus: 1045 Mitglieder der Raiffeisenbank Böttstein nehmen an der GV im GoEasy in Station Siggenthal teil. Bild: Louis Probst

Mit 711 Millionen Franken ist das Volumen der Ausleihungen leicht gestiegen. Knapp 676 Millionen Franken entfallen auf das Hypothekargeschäft. Potenzial nach oben sieht der Vorsitzende der Bankleitung im Anlagengeschäft, das ein Depotvolumen von 193 Millionen Franken auswies.

«Ertragspfeiler Zinsgeschäft»

«Wichtigster Ertragspfeiler ist das Zinsengeschäft», so Marending. Mit 8,25 Millionen Franken ist der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft zwar um 5,7 Prozent tiefer als im Vorjahr. Er trägt aber stolze 72 Prozent zum Geschäftsertrag von knapp 11,5 Millionen Franken bei. Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft trug 2,19 Millionen Franken, das Handelsgeschäft rund 816’000 Franken bei, und rund 195’000 Franken resultierten aus «übrigen Erträgen».

Nach Abzug des Personalaufwandes von rund 4,4 Millionen Franken – die Bank beschäftigt 43 Mitarbeitende, davon 6 Auszubildende – und des Sachaufwandes von rund 2,2 Millionen Franken bleibt unter dem Strich ein Geschäftserfolg von knapp 4,2 Millionen Franken.

Nach Abzug eines ausserordentlichen Aufwandes und der Steuern von 515’000 Franken resultiert ein Jahresgewinn von 2,62 Millionen Franken. Davon werden 80’913 Franken für die Verzinsung des Genossenschaftskapitals verwendet und 2,2 Millionen der gesetzlichen Gewinnreserve zugewiesen. Das Fazit von Thomas Marending: «Die Raiffeisenbank Böttstein ist gesund aufgestellt und wächst vernünftig. Wir blicken positiv in die Zukunft.»

Dieser Meinung sind offensichtlich auch die Mitglieder. Sie hiessen jedenfalls alle Anträge des Verwaltungsrates gut und erteilten den Bankorganen Decharge, bevor sie sich einem feinen Plättli – mit regionalen Produkten – zuwandten.