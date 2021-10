Grünes Licht vom Preisüberwacher: So viel kosten Güsel und Wasser in der Fusionsgemeinde Zurzach

Wird der Abfall in Zukunft via Güselmarken oder nach Gewicht entsorgt? Und wie viel müssen die Zurzacherinnen und Zurzacher ab 1. Januar für Wasser und Abwasser zahlen? Jetzt liegen die neuen Reglemente vor. Diese Woche wurden sie vorgestellt, am 4. November befindet die Einwohnergemeinde darüber.