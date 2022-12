Gebühren Grosser Vergleich: Enorme Preisunterschiede bei Wasser und Abwasser im Zurzibiet – wie sie die Gemeinden erklären Nicht nur die höheren Strompreise schlagen aufs Portemonnaie, sondern auch die Wasser- und Abwasserkosten. Wo die Gebühren im Bezirk Zurzach am höchsten und tiefsten sind – und wie Gemeinden mit hohen und tiefen Gebühren diese erklären.

Der Strom wird teurer, die Krankenkassenprämien steigen und wegen der Teuerung muss man für den Wocheneinkauf mehr ausgeben. In Endingen steigen zudem die Abwassergebühren von 2.80 auf 3.10 Franken (die AZ berichtete). Ein Vier-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus zahlt somit im kommenden Jahr 63 Franken mehr für Wasser und Abwasser als bisher. Dies bei einem durchschnittlichen Frischwasserverbrauch von 207 Kubikmetern. Ein Preisvergleich zeigt: Das Surbtaler Dorf gehört trotzdem noch immer zu den günstigeren Gemeinden.

Am meisten kosten Wasser und Abwasser in Schneisingen. Für den gleichen Vier-Personen-Haushalt belaufen sich die Kosten auf 1334.20 Franken. Das habe mehrere Gründe, sagt Vizeammann Franz Meier. «Zum einen haben wir ein grosses Leitungsnetz.» Das koste viel Unterhalt.

Zudem stünden in den nächsten Jahren einige Investitionen in die Werkanlagen für rund 2,6 Millionen Franken an. Deshalb hatte die Sommergmeind ein Jahr zuvor bereits eine Erhöhung der Verbrauchsgebühren beim Wasser von maximal 1.50 auf neu 2.10 Franken und beim Abwasser die Einführung einer Grundgebühr von 95 Franken genehmigt.

«Zum anderen müssen wir viel Wasser umwälzen. Das kostet wiederum Strom», sagt Franz Meier. So wird das Wasser vom Reservoir Rütihof ins Reservoir Dorf gepumpt, von wo es ins Mitteldorf läuft. Dort wiederum wird es nach Oberschneisingen ins Reservoir Rindel gepumpt, um die Wasserversorgung im ganzen Dorf zu gewährleisten. «Da die Bereiche Wasser und Abwasser Eigenwirtschaftsbetriebe sind, müssen diese auch kostendeckend betrieben werden.»

Preisüberwacher wollte höhere Preise

Ähnlich argumentiert auch der Zurzacher Ammann Andi Meier. In seiner Gemeinde kommt der Beispielhaushalt auf jährliche Kosten von 1181.60 Franken. «Wir können bei den Wasser- und Abwassergebühren keinen Wettbewerb mit anderen Gemeinden betreiben. Denn die Einnahmen müssen die Ausgaben decken und dürfen nicht mit Steuergeldern finanziert werden.» Im Vergleich zu Schneisingen und anderen Gemeinden sind die Verbrauchsgebühren mit 1.50 Franken beim Wasser und 2.30 Franken beim Abwasser zwar eher tief. Dafür zahlen die Zurzacherinnen und Zurzacher insgesamt die höchsten Grundgebühren.

Diese setzen sich aus einem fixen Betrag von 70 Franken pro Wohneinheit beim Wasser und 100 Franken beim Abwasser sowie einem von der Grösse des Wasserzählers abhängigen Beitrag zusammen. Dieser beträgt pro Kubikmeter Wasserdurchlauf 25 Franken. Wäre es nach dem Preisüberwacher gegangen, wären beide Grundgebühren noch höher ausgefallen. «Ein bestimmter Anteil der Kosten muss über die Grundgebühr abgedeckt werden», erklärt Andi Meier.

«Wir haben die tiefstmöglichen Grundgebühren in Absprache mit dem Preisüberwacher festgesetzt. Das war uns wichtig, da nicht in allen Ortschaften zuvor Grundgebühren verlangt wurden.»

Hinzu kommt, dass Zurzach mit einer Fläche von 26,19 Quadratkilometern flächenmässig die grösste Gemeinde im Kanton ist. «Das hat zur Folge, dass wir verhältnismässig viele Leitungen haben, die unterhalten werden müssen.»

Leuggern: Investitionen stehen erst noch bevor

Am günstigsten sind das Wasser und das Abwasser in Leuggern. Ein Vier-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus zahlt bei einem Verbrauch von 207 Kubikmeter Frischwasser jährlich 591.80 Franken. «Es ist wie eine ‹Milchbüechli›-Rechnung: Die Einnahmen dürfen die Ausgaben, wenn, dann nur leicht übersteigen», sagt Frau Gemeindeammann Susanne Keller. «Bei uns haben kürzlich verschiedene Überbauungen wie die Binz Anschlussgebühren in die Kasse gespült.»

Das werde sich aber in den kommenden Jahren ändern, weshalb sich auch die Verbrauchsgebühren von Wasser und Abwasser leicht erhöhen werden, sagt Susanne Keller. «Wie viel das sein wird und wann genau, ist aber noch offen.» Denn in Leuggern stünden grössere Investitionen wie beispielsweise Strassensanierungen inklusive Werkleitungen, die Überarbeitung des Generellen Entwässerungskonzeptes (GEP) und die Sanierung der verschiedenen Pumpwerke an.

Des Weiteren seien die künftigen Investitionen auch noch abhängig vom Fortschritt des Projekts zur regionalen Abwasserreinigungsanlage (ARA). Leuggern, Böttstein, Klingnau, Döttingen und Tegerfelden nahmen vor rund sechs Jahren Verhandlungen dazu auf. Die ARA in Klingnau reinigt die Abwässer aus dem Städtchen sowie von Döttingen und Tegerfelden, jene in Kleindöttingen aus der Gemeinde Böttstein und jene in Gippingen aus der eigenen Gemeinde sowie einem Teil von Mandach. Die regionale ARA werde aber sicher nicht in den nächsten Jahren realisiert, so Susanne Keller.