Als Unternehmer hat dieser Künstler Weltgeschichte geschrieben – jetzt stellt er seine Werke in Bad Zurzach aus

In den Medien ist Heinz Aeschlimann als «Brückenbauer und Gussasphalt-Papst» bekannt, zusammen mit seiner Frau fördert er junge Kunstschaffende. Nun präsentiert er seine besonderen Werke in der Galerie Mauritiushof in Bad Zurzach.