Fussball, 2. Liga inter Viele Abgänge und ein neues Juwel: Der FC Klingnau ist auch in der Rückrunde auf Mission Ligaerhalt Der FC Klingnau startet am Samstag in die zweite Saisonhälfte. Dies tut er mit neuen Spielern, aber dem gleichen Trainer. Dieser weiss, worauf es ankommen dürfte.

Samir Bajramovic, Trainer des FC Klingnau. Alessandro Crippa

«Nein, wir sind nicht besser als in der Vorrunde», sagt Trainer Samir Bajramovic. Beim FC Klingnau hat es in der Winterpause diverse Kadermutationen gegeben. Wichtige Spieler wie Giuseppe Gullo, Paulo Arias oder Polat Günes haben den Verein in verschiedene Richtungen verlassen – und das aus verschiedenen Gründen. Mal ist die Lust am Fussball spielen nicht mehr da, mal will man sich neu orientieren und mal hat man mit dem Trainer das Heu nicht ganz auf der gleichen Bühne.

Auch Arbnor Gjokaj, der in der Vorrunde ausgeholfen hat und quasi gesetzt war, absolviert die Rückrunde nicht mehr. Er möchte wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Der wirblige Flügelspieler Paulo Arias (im blauen Shirt) verlässt den FC Klingnau. Alessandro Crippa

«Einer der besten Spieler, die Klingnau je hatte»

Dafür hat Bajramovic, der Trainer und Sportchef in Personalunion ist, einige neue Namen im Team. Zum einen sind es Spieler, die das Kader verstärken, zum anderen aber auch verbreitern sollen. Aus Tiengen kommt Serkan Korkut, von NK Slavonac B (Kroatien) stösst Danijel Martic zum Team. Er ist kürzlich in die Schweiz gezogen und neu in der Region wohnhaft.

Und auch Milos Ivanovic gehört neu zur Mannschaft. Bajramovic bezeichnet den in Würenlingen aufgewachsenen Mittelfeldspieler als «einen der besten Spieler, die je für Klingnau gespielt haben». Ivanovic ist mit grossem Talent gesegnet, hat die Junioren teils beim FC Zürich absolviert und hat in auch in deutschen Nachwuchsteams gekickt.

Niederlagen gegen Teams in der Abstiegszone dringend verhindern

Wer häufig mit Samir Bajramovic spricht, merkt bald, welches eines seiner Lieblingswörter ist in Bezug auf den Fussball: Einstellung. Immer wieder braucht er dieses Wort und sagt, dass im Fussball so vieles von der Einstellung einer Mannschaft abhänge. Er meint damit, dass seine Mannschaft jeden Gegner als gleichwertig erachten muss. Ungeachtet der Tabellensituation und ungeachtet der letzten Resultate.

Der FC Klingnau konnte in der Vorrunde den FC Dietikon (in blau) bezwingen. Michel Sutter

Er selbst habe als Fussballer zwar auch lieber gegen die Mannschaften auf den vorderen Plätzen gespielt. «Um ihnen ein Bein zu stellen», sagt Bajramovic. Im Kontrast dazu stehen die Punkteverluste gegen die schlechter klassierten Teams. Dort sind Niederlagen ärgerlicher und haben einen grösseren negativen Effekt. Gerade bei Klingnau dürfte das in der Rückrunde ähnlich sein. Das Team hat nämlich nur fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Das oberste Ziel ist der Ligaerhalt. Allerdings ist Klingnau auch imstande, gegen jede Mannschaft der 2. Liga interregional Gruppe 5 einen Sieg zu landen.

Unter Beweis gestellt hat sie dies beispielsweise beim 2:1-Erfolg gegen den FC Dietikon, einem der Aufstiegsfavoriten. Aber Samir Bajramovic ist objektiv genug, um zu wissen, dass sein Team gegen jede Mannschaft verlieren könnte.

In seinem Team gibt es viele junge Spieler. Er arbeite lieber mit jungen Spielern, sagt Bajramovic dazu. Wieso wisse er nicht einmal genau – es liege ihm einfach besser. Er fordert viel von ihnen, schenkt ihnen im Gegenzug aber auch Vertrauen. So ist etwa der 21-jährige Dario Branco Ferreira während der Hinrunde zum Captain aufgestiegen. Viele der jüngeren Akteure hätten ihn auch in der Vorbereitung überzeugt, die arrivierten hingegen nicht immer, verrät Bajramovic.

Präsident Meier: «Solche Fehler dürfen nicht passieren»

Apropos Vorbereitung: Auf diese gibt Bajramovic nicht so viel - oder zumindest nicht auf die Resultate der Testspiele. Da gab es etwa eine 0:8-Pleite gegen Binningen. «Da waren wir einfach schlecht», sagt der Trainer dazu. Vielmehr zu schaffen machten ihm die vielen Absenzen. Corona-Infektionen und Verletzungen waren die häufigsten Gründe.

Vergangene Woche verbrachte das Team vier Tage in der Nähe von Barcelona, um sich den letzten Schliff zu verpassen. Die Bedingungen seien ideal gewesen, erklärt Präsident Roger Meier. Im Lager sei es auch um das Teambuilding gegangen, gerade auch, weil viele neue Spieler dabei sind. In einem Testspiel gegen Möhlin wurde ein 4:4 erreicht. Meier berichtet von einem «guten Testspiel» mit zwei Gegentoren in den letzten zehn Minuten. «Solche Fehler dürfen uns dann nicht passieren», sagt Meier mit Blick auf die Rückrunde.

Klingnau-Präsident Roger Meier hat die 1. Mannschaft im Trainingslager genaustens beobachtet. Chris Iseli (Archiv)

Diese beginnt am Samstag auswärts beim sechstklassierten FC Sursee. Die Klingnauer belegen Rang elf. Die Abstiegsplätze sind zwar nah, diejenigen weiter vorne aber auch. Die Innerschweizer haben nur vier Punkte Vorsprung auf die Zurzibieter. Das Hinspiel endete 2:2, für Spannung ist also gesorgt. Roger Meier ist jedenfalls guten Mutes und sagt: «Die Mannschaft hat einen guten Eindruck gemacht, ist bereit und ebenso motiviert. Sie wird das Ziel Ligaerhalt schaffen.»