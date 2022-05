Fussball, 2. Liga inter Schwache Leistung: Klingnau rutscht nach Heimniederlage unter den Strich Das Team von Samir Bajramovic unterliegt dem FC Einsiedeln zuhause mit 1:2. Der Trainer bemängelt einmal mehr die fehlende Einstellung seiner Schützlinge, die kaum ein Bein vor das andere brachten.

Der Klingnauer Danijel Martic (rechts) und seine Teamkollegen müssen eine Niederlage verdauen. Alessandro Crippa

Das Saisonziel des FC Klingnau ist der Ligaerhalt. «Nicht um jeden Preis», hiess es zu Beginn der Spielzeit. Als die letzte Partie der Vorrunde gespielt war, hatten die Zurzibieter nur einen Fünf-Punkte-Rückstand auf den fünften Rang, das Mittelfeld der Tabelle war breit und die Verantwortlichen im Verein zuversichtlich, dass ein Sprung nach vorne gelingen könnte, wenn die Rückrunde läuft.

Nun stehen noch fünf Spiele aus und der FC Klingnau ist unter den Strich gerutscht. Verantwortlich dafür ist die 1:2-Niederlage zuhause gegen den FC Einsiedeln.

In der Pause mit hängenden Köpfen – trotz Führung

Trainer Samir Bajramovic ist genervt und enttäuscht vom Gezeigten seines Teams: «Heute hätten wir vielleicht sogar gegen eine 5.-Liga-Mannschaft verloren», schimpft er. Die Klingnauer hatten während der gesamten Partie keinen einzigen Torschuss, der eigene Treffer kam wegen eines Eigentors der Gäste aus dem Kanton Schwyz zustande. Torhüter Räber faustete das Leder nach einem Eckball ins eigene Tor.

Alle Anweisungen von Klingnau-Trainer Samir Bajramovic nützen nichts. Alessandro Crippa

Das Tor fiel in der ersten Halbzeit und nach 45 Minuten führte das Heimteam auch noch. Das ist aber bei Bajramovics Pausenansprache nicht spürbar, seine Spieler lassen die Köpfe hängen – «als wären wir mit 0:6 im Rückstand», sagt der Trainer nach der Partie.

Einsiedeln ist spielerisch nicht besser als Klingnau, legt aber in der zweiten Hälfte sehr viel Kampfgeist an den Tag und kommt so zu Chancen und zu zwei Toren. Timo Steiner (61.) und Aldo Amendola (78.) sorgten für die verdiente Wende.

Worte des Gegners als Motivationsspritze?

Die Einstellung des FC Klingnau war einmal mehr nicht famos. Und deshalb spricht Samir Bajramovic hinterher auch von einem verdienten Sieg des FC Einsiedeln.

Scheinbar selbst überrascht über den Erfolg, schreiben die Klosterdörfler auf ihrer Website über die Zurzibieter: «Der FC Einsiedeln erlebte am sonntäglichen Frühlingsnachmittag eine ganz seltene Situation. Er war klar die bessere Mannschaft.»

Und, fast noch schlimmer: «Doch zu mehr als drei Eckbällen reichte es den Aargauern nicht. Zu harmlos, zu unkonzentriert, zu unbesorgt präsentierte sich der Club an der Aare auf dem idyllisch gelegenen Sportplatz Grie.»

Das dürfte der Mannschaft sicher zu denken geben. Wenn sie nicht absteigen will, muss sie sich also in den verbleibenden fünf Partien noch einmal ordentlich steigern. Sonst rücken Punktgewinne in weite Ferne. Kommenden Samstag spielen die Klingnauer beim sechstklassierten FC Grenchen.