Fussball, 2. Liga inter Klingnau unterliegt Zofingen im «Sechs-Punkte-Spiel» – Trainer Bajramovic ist enttäuscht über das Auftreten nach der Pause Der FC Klingnau ist weiterhin abstiegsgefährdet. Gegen Zofingen unterliegt er auswärts mit 2:3. Dabei war das Team vor allem nach dem Seitenwechsel nicht auf der Höhe.

Tobias Merki und seine Teamkollegen unterliegen dem SC Zofingen. Alessandro Crippa

Strichkampf. Zwei punktgleiche Teams treffen aufeinander. Im Fussball-Jargon sprechen sie dann jeweils von «Sechs-Punkte-Spielen». Und ein solches hat der FC Klingnau am Samstagabend gegen den SC Zofingen bestritten und verloren. 2:3 steht es am Ende. Alle Tore fallen erst nach der Pause.

Vor dem Seitenwechsel ist Klingnau das bessere Team, kommt zu guten – ja sogar sehr guten – Möglichkeiten. Doch die Mannen von Trainer Samir Bajramovic lassen die nötige Effizienz vermissen. So vergibt etwa Anto Gudelj zwei grosse Chancen auf die Führung. Deshalb steht es nach 45 Minuten auch noch 0:0.

Zwei schnelle Gegentore und eine ebenso schnelle Reaktion

Zu Beginn der zweiten Halbzeit sieht Samir Bajramovic dann eine völlig andere Mannschaft, wie er selbst nach dem Spiel sagt. «Wir haben geschlafen und Zofingen hat uns dafür bestraft.» So etwa beim 0:1 aus Klingnauer Sicht nach 52 Minuten. Oruc Teke, der auch schon für den FC Klingnau seine Knochen hingehalten hat, kann unbedrängt von knapp ausserhalb des Strafraums abziehen und seine Farben so in Führung bringen. Und auch beim zweiten Gegentor, das nur wenige Minuten später fällt, sind die Zurzibieter nicht richtig bei der Sache. Auf der linken Seite können sich die Hausherren durchspielen und in der Mitte muss Ahmad Miri schliesslich nur noch einschieben.

Auf diesen Doppelschlag vermögen aber die Gäste zu reagieren. Und wie. Mit zwei schnellen Toren - sie fallen in der 60. und 65. Minute durch Batuhan Karadeniz respektive Fisnik Ademi - ist der FC Klingnau wieder zurück im Spiel. 2:2 und vier Tore innert 13 Minuten. Fussballherz, was willst du mehr?

Den Freistoss von Oruc Teke will das Fussballerherz noch. In der 74. Minute kann der Offensivspieler einen Freistoss aus knapp 20 Metern treten. Mit feiner Technik versenkt er den Ball in den Maschen der Klingnauer und schnürt damit einen Doppelpack.

Trainer Bajramovic enttäuscht über Phase nach der Pause

Für Klingnau kommt es noch dicker. Zwei Minuten später fliegt Semavat Seferi vom Feld. Eine unnötig rüde Grätsche im Bereich der Mittellinie führt zum Platzverweis.

Hinterher ärgert sich Samir Bajramovic über den Auftritt seiner Mannschaft nach dem Seitenwechsel. «Wir haben eine gute erste Halbzeit gezeigt und eigentlich müssten wir dann noch eine Schippe drauflegen. Aber das ist uns nicht gelungen. Wir haben unnötige Tore kassiert und das ist enttäuschend.»

Klingnaus Trainer Samir Bajramovic ärgert sich über die Darbietung nach dem Seitenwechsel. Alessandro Crippa

Am kommenden Wochenende trifft Klingnau auf den FC Einsiedeln, der unter dem Strich auf Platz 13 liegt. Die Zurzibieter selbst sind auf dem 11. Rang - knapp über dem Strich. Dahinter lauert nach wie vor Lachen/Altendorf, das sich im Winter verstärkt hat und nach Meinung von Samir Bajramovic nicht absteigen wird. Heisst für Klingnau: Gegen Teams wie Einsiedeln Punkte eintüten und möglichst schnell aus dem Abstiegskampf verschwinden. Wohl einfacher gesagt als getan.