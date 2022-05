Fussball, 2. Liga inter Klingnau-Präsident Roger Meier nach dem Abstieg: «Nach dem Sieg in Muri habe ich gedacht, wir schaffen es noch» Die 1:4-Niederlage in Unterstrass am Sonntag besiegelt den Abstieg des FC Klingnau aus dem interregionalen Fussballgeschäft. Im Interview sagt Vereinspräsident Roger Meier, woran es ihm in dieser Saison gefehlt hat, welche positiven Aspekte der Abstieg hat und ob sich das Abenteuer 2. Liga inter wirtschaftlich gelohnt hat.

Esdras Soki Mafuta (hier links) vom FC Klingnau gibt vollen Einsatz. Für den Ligaerhalt reicht es wegen der Niederlage gegen Unterstrass nicht mehr. Alessandro Crippa

16 Zähler hatte der FC Klingnau nach der Vorrunde auf dem Konto, lag auf dem elften Rang, einen Platz vor den Abstiegsplätzen. Der Vorsprung auf den Strich betrug fünf Punkte.

Nach nur sechs Zählern in elf Rückrundenspielen und der 1:4-Niederlage am Sonntag in Unterstrass ist schon zwei Runden vor Schluss klar: Das Abenteuer 2. Liga inter ist für den Zurzibieter Klub drei Jahre nach dem Aufstieg vorbei.

Jetzt nimmt Präsident Roger Meier im Interview Stellung zur Saison, in der noch zwei Spiele ausstehend sind.

Roger Meier, der Trainer des Teams, Samir Bajramovic, hatte nach dem Schlusspfiff wässrige Augen. Sie wirken trotz des Abstiegs gefasst. Wie geht es Ihnen?

Roger Meier: Mir geht es soweit gut. Es war eine schöne und gute Erfahrung, die wir während der letzten drei Saisons in der 2. Liga inter machen durften. Klar, der Ligaerhalt wäre möglich gewesen. Und natürlich wurmt es mich, dass wir nur sechs Punkte geholt haben in der Rückrunde. Immerhin spielen wir nächstes Jahr in der besten Liga des Kantons Aargau.

Roger Meier, Präsident des FC Klingnau. Archivbild: Chris Iseli

Klingnau ist dann der einzige Zurzibieter Verein in der 2. Liga. Also immer noch das regionale Flaggschiff?

Das kann man so sagen, ja. Das ist sicher gut und das Positive an der ganzen Sache mit dem Abstieg. Und wir dürfen wieder im Aargauer Cup mitspielen. Nach den Titeln 2016 und 2018 habe ich grosse Lust, dass der Pokal bald wieder den Weg nach Klingnau findet.

Trainer und Sportchef Samir Bajramovic (links) und Roger Meier feiern den Cupsieg im Mai 2018. Alessandro Crippa

Sie haben also keine Angst, dass ihr Klub an Strahlkraft verliert?

Ich würde schon sagen, dass wir die noch haben. Und wenn wir ganz ehrlich sind: Eigentlich gehören wir von unserer Infrastruktur her auch nicht in die 2. Liga interregional. Da sind uns andere Vereine mehr als einen Schritt voraus.

Hat sich das Abenteuer 2. Liga interregional wirtschaftlich gelohnt?

Es ist machbar gewesen, das können wir sicher so sagen. Wir mussten nicht gleich am Hungertuch nagen, auch wenn verschiedene Aufwände etwas höher waren. Natürlich sind dafür auch unsere Sponsoren, Gönner und auch die Funktionäre verantwortlich, die viel geleistet haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Was sich aber auch sagen lässt: Das Interesse an unserem Verein ist nicht gestiegen. Das zeigen etwa die Zuschauerzahlen. Das ist etwas enttäuschend, dass man uns in der Region nicht besser wahrgenommen hat.

Woran liegt das?

Einerseits sind nicht mehr Klingnauerinnen und Klingnauer an die Spiele gekommen. Ich habe mir durch den sportlichen Erfolg mit dem Aufstieg schon zusätzliche Sympathien für eine verbesserte Sportanlage ausgemalt. Leider ist es nicht dazu gekommen. Aber ich denke hingegen auch, dass sich die Leute jetzt umso mehr auf ein Derby freuen, beispielsweise gegen Brugg. Das kann also auch als positiver Nebeneffekt angesehen werden, auch wenn wir absteigen.

Schlussfolgerung: Die 2. Liga Aargau ist die richtige Liga für den FC Klingnau?

Ja, das können wir so sagen. Auch der Infrastruktur wegen ist das eher der richtige Platz für uns.

Wie geht es mit Trainer Samir Bajramovic weiter?

Darüber werde ich mich noch mit ihm unterhalten, ich kann es also nicht sagen. Sicherlich ist es extrem positiv, dass wir Überraschungen landen konnten mit den Siegen gegen Dietikon und Muri. Auf der Gegenseite müssen wir aber auch sehen, dass wir zu wenige Direktduelle gewonnen haben. Nach dem Sieg gegen Muri habe ich noch gedacht, dass es gut kommt mit dem Ligaerhalt und dass wir zwölf Punkte holen können. Aber jetzt haben wir schon ein bisschen einen Schiffbruch erlitten.

Trainer Samir Bajramovic. Alessandro Crippa

Der Trainer sagte jüngst, die Präsenz in den Trainings lasse zu wünschen übrig. Was sind die Gründe für die vielen Absenzen?

Es gibt natürlich immer gewisse Spieler, die wegen ihres Jobs verhindert gewesen sind oder weil sie für ihre Abschlussprüfungen büffeln mussten. Mehr weiss ich aber auch nicht.

Samir Bajramovic kritisierte auch immer wieder die Einstellung der Mannschaft. Was kreiden Sie dem Team an?

Mir hat es manchmal an Wille gefehlt, auch am Einsatz und am Fleiss. In meinen Augen haben wir zu wenig aus den Standard-Situationen herausholen können.

Wie sieht das Kader für die kommende Saison aus?

Da müssen wir sicher nachrüsten. Das Ziel ist, dass wir 20 Spieler haben plus zwei Torhüter. Und die Spieler sollten wenn möglich aus der Region sein.

Gibt das Zurzibiet als Fussballregion genügend Spieler her, die auf dem Niveau 2. Liga bestehen können?

Das ist dann die Aufgabe von unserem Trainer respektive von Sportchef Samir Bajramovic. Er muss die richtigen Spieler finden.

Und Sie reden da nicht rein? Geben Sie einfach das Budget vor?

Ja genau, so ist es (lacht).