Fussball, 2. Liga inter Das vergebliche Hoffen auf ein Wunder: Der FC Klingnau steigt ab Nach einem schwachen Auftritt im Spiel der letzten Chance ist für den FC Klingnau das Abenteuer 2. Liga inter vorbei. Er unterliegt dem FC Unterstrass auswärts mit 1:4. Zwei Runden verbleiben.

Der FC Klingnau (hier mit Fisnik Ademi, rechts) steigt ab. Alessandro Crippa

Fisnik Ademi hat das Trikot über den Kopf gezogen und sitzt minutenlang reglos auf der Ersatzbank. Auch Brahim Maloki vergräbt sein Gesicht in seinen Händen. Im Spiel zwischen Unterstrass und Klingnau sind 72 Minuten gespielt und die Zurzibieter haben gerade das 0:3 kassiert. Damit ist der Abstieg so gut wie sicher.

Wenige Momente zuvor steht Fisnik Ademi noch auf dem Platz und vergibt zwei grosse Torchancen, die seine Farben wieder zurück ins Spiel hätten bringen können. Hätten. Doch für Klingnau hat es nicht sollen sein.

In der ersten Hälfte hält das Team von Samir Bajramovic gut mit, auch wenn Unterstrass auf dem glitschigen Kunstrasen mehr vom Spiel hat. Zwei Schüsse von der Strafraumgrenze zischen nur knapp am Kasten von Klingnau-Schlussmann Robin Süess vorbei.

Tore kurz vor der Pause und kurz danach

Kurz vor der Pause nimmt das Unheil aber seinen Lauf. Durim Beciraj begeht ein Foulspiel nahe der eigenen Strafraumgrenze. Unterstrass-Captain Stan Freid kennt kein Pardon und trifft zum 1:0.

Der Anfang vom Ende: Unterstrass-Captain Stan Freid trifft per Freistoss zum 1:0. Alessandro Crippa

Gleich nach dem Seitenwechsel fällt dann auch schon das 2:0 für das Heimteam. Wie beim Billard prallt der Ball an verschiedenen Beinen ab und landet schliesslich bei Cornel Bandli, der ohne Mühe trifft.

Klingnau versucht sich in der Folge zu wehren, rennt aber immer wieder an und beisst sich an der gut organisierten Abwehr des FC Unterstrass fest. Torchancen sind lange Mangelware, bis sich Ademi die beiden goldenen Möglichkeiten bieten. 62 respektive 66 Minuten sind da gespielt. Das 3:0 des FCU ist dann eben die Entscheidung, die Klingnau nicht mehr kontern kann. Dennoch fällt – ein bisschen aus heiterem Himmel – in der 89. Minute der Ehrentreffer. Nach einer Unsicherheit beim Torhüter des Heimteams steht Armin Mesic am richtigen Ort und spitzelt den Ball ins Netz. Mit dem Schlusspfiff kommt Unterstrass dank eines Elfmeters noch zum 4:1.

Mit Würde abgestiegen

Der Abstieg ist nun, zwei Runden vor Schluss, beschlossene Sache. Für den FC Klingnau ist er kein Weltuntergang, dennoch aber ärgert sich Trainer Samir Bajramovic nach dem Spiel. Die Trainingspräsenz sei viel zu tief gewesen, sagt er.

«Mitten im Abstiegskampf hatten wir zehn Spieler im Training. Das geht doch nicht.»

Klingnau-Coach Samir Bajramovic. Alessandro Crippa

Er wisse von Drittligisten, dass sie bis zu 27 Akteure in ihren Trainings hätten. Das wünschte sich der Klingnauer Coach auch. Doch weit gefehlt.

Einen positiven Aspekt findet Präsident Roger Meier nach dem Spiel. Er sagt: «Immerhin sind wir mit Würde abgestiegen.» Man habe sich so lange wie möglich gewehrt gegen die Rückversetzung in die 2. Liga Aargau. Aber nun ist es so weit. Das Wunder, das Ruder noch herumreissen zu können, gelingt nicht. Es ist kein Weltuntergang für Klingnau, und trotzdem blutet das Sportlerherz.