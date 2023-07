Full-Reuenthal Neue Recycling-Anlage eingeweiht – künftig werden hier Rohstoffe aus dem Abfall der Abfälle gewonnen Im «Centro Uno» in Full-Reuenthal werden fortan rund 35’000 Tonnen Schlacke aus drei Schweizer Kehrichtverbrennungsanlagen aufbereitet. Damit werden Deponien und Umwelt entlastet.

Das «Centro Uno» in Full-Reuenthal ist eine der weltweit fortschrittlichsten Anlage ihrer Art. Hier werden aus Schlacke wichtige Metalle und Mineralien zurückgewonnen. Bild: Mathias Förster

Das «Centro Uno» auf dem Areal der ehemaligen Schwefelsäurefabrik in Full-Reuenthal hat seinen Betrieb aufgenommen. Das wurde mit einem Eröffnungsfest gefeiert.

Mit einer Liveschaltung in die Halle konnten die Gäste – unter ihnen Regierungsrat Dieter Egli – verfolgen, wie der Abfall der Abfallverbrennung wieder in den Kreislauf zurückgeführt wird. Im «Centro Uno» wird Rohschlacke nämlich halbiert, um wichtige Rohstoffe, vor allem Metalle, zurückzugewinnen. Dies mittels eines Fragmentierungsprozesses, bei dem man sich die unterschiedliche elektrische Leitfähigkeit der verschiedenen Bestandteile zunutze macht.

Pro Jahr werden im «Centro Uno» künftig rund 35'000 Tonnen Schlacke aus den KVAs Turgi, Buchs und der Renergia Zentralschweiz AG im luzernischen Perlen aufbereitet. Dabei können nicht nur wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen, sondern auch mehr als 15'000 Tonnen CO 2 eingespart werden. In Zusammenarbeit mit der Zürcher Klimaberatungsfirma South Pole sollen für diese Menge Co 2 -Zertifikate generiert und auf den Markt gebracht werden.

Einblick in die neue Recycling-Halle an der Eröffnungsfeier. Bild: Mathias Förster

Nicht zuletzt wird auch das Deponievolumen reduziert. Denn am Ende des Prozesses bleibt nur die Hälfte der Schlacke übrig.

Regierungsrat: «Abfall wird zum wertvollen Gut»

Regierungsrat Dieter Egli zeigte sich an der Eröffnungsfeier beeindruckt von der Idee. «Das Konzept ist bestechend», stellte er fest. «Abfall wird damit gewissermassen zum wertvollen Gut. Zudem wird ein wichtiger Beitrag zur Reduktion des CO 2 -Ausstosses geleistet. Auch beim Kanton ist man sich der Herausforderungen bewusst. Wir wollen die Dekarbonisierung voranbringen.»

Gemeindeammann Gerhard Hauser bezeichnete die neue Halle als Highlight und Mehrwert für die Gemeinde Full-Reuenthal. Es gehe nicht nur ums Klima, sondern auch um die Ausbeutung von Rohstoffen, gab er zu bedenken. Die Selfrag AG habe das erkannt und gewinne Rohstoffe zurück. «Wir sind stolz, in unserer kleinen Gemeinde ein derart innovatives Unternehmen zu haben», sagte er und dankte Verwaltungsratspräsident Anton Affentranger für den Mut zum Wagnis.

Fokus auf die Schweiz und nicht aufs Ausland legen

Hinter der Selfrag AG steckt eine kleine Investorengruppe, der neben Anton Affentranger auch die Langenthaler Ammann-Gruppe angehört. «Wir haben vieles gemacht», so Affentranger. So seien Kupfererde aus einer Mine in Südamerika und KVA-Schlacke aus Genf getestet worden. Dabei habe man festgestellt, dass die KVA-Schlacke mehr Kupfer enthalte. Das sei der Auslöser gewesen, sich nicht auf gigantische Projekte im Ausland zu konzentrieren, sondern auf die Schweiz.

Bei den verschiedenen Schlacken aus allen Schweizer KVAs konnten nur geringe Unterschiede festgestellt werden. Mit der Hälfte der jährlich anfallenden 800'000 Tonnen Schlacke können acht Anlagen betrieben werden. Die nächste Anlage werde die Kantone Bern und Freiburg abdecken. «Dafür suchen wir Land, was sehr schwierig ist», sagte Affentranger.