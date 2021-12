Full-Reuenthal Neue Anlage soll 30'000 Tonnen KVA-Schlacke pro Jahr aufbereiten – und dabei Eisen, Aluminium und Schwermetalle gewinnen Schlacke, die bei der Kehrichtverbrennung anfällt, wird in Deponien entsorgt. Nun ist in Full eine Anlage geplant, mit der bei der Aufbereitung der Schlacke Metalle gewonnen werden. Es könnte dem Aargau auch im Fall eines Deponie-Engpasses von Nutzen sein.

Die einzige Schlackendeponie im Aargau: Die Deponie Seckenberg bei Frick (Herbst 2008). Walter Christen

Vier Millionen Tonnen werden jedes Jahr in den Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) in der Schweiz verbrannt. Dabei löst sich keineswegs der gesamte Abfall in Rauch auf – Schlacke und Filterasche bleiben tonnenweise übrig. Bei deren Entsorgung wieder könnte es in der Zukunft zu einem Problem kommen, schreibt die «SonntagsZeitung».

Die Schlacke wird in Deponien vergraben. 28 solcher Schlacke-Deponien (Typ D) gibt es zurzeit im Land. Doch für neue Lagerorte gebe es kaum mehr Platz – und dort, wo dieser doch verfügbar sei, sind Deponien unerwünscht. Laut «SonntagsZeitung» stünden bereits heute im Aargau, wie auch in Freiburg, Solothurn und im Tessin, «keine gesicherten Deponiekapazitäten mehr zur Verfügung».

Hoffnung dank neuer Technologie

Abhilfe könnte eine neue Technologie schaffen. Das Unternehmen Selfrag mit Sitz in Kerzers (FR) hat plant in Full-Reuenthal im Bezirk Zurzach eine «Aufbereitungsanlage für die Nachbehandlung von KVA-Rohschlacke aus dem Nassaustrag». Die Schlackenaufbereitungsanlage mit dem Namen «Centro Uno» soll im Industriegebiet Fullerfeld, nahe des Schweizerischen Militärmuseums und des Rheins mit der Grenze zu Deutschland erstellt werden und im Sommer 2022 in Betrieb gehen. Das Baugesuch lag im Sommer öffentlich auf.

Gemäss Umweltverträglichkeitsbericht (UVP), welcher der AZ vorliegt, sollen in der Fuller Anlage jährlich im Durchschnitt 30'000 Tonnen und maximal 35’000 Tonnen Rohschlacke aufbereitet werden. Im Kanton Aargau, wo drei KVA in Buchs, Turgi und Oftringen betrieben werden, sind im Jahr 2019 rund 66’500 Tonnen Schlacke angefallen, die in Deponien entsorgt wurden.

In den Schweizer KVA fielen im Jahr 2017 bei der Verarbeitung von 4 Millionen Tonnen Abfall rund 800'000 Tonnen Rohschlacke an. Die Restschlacke aus Full, rund 13'000 Tonnen, soll in Deponien entsorgt werden. Gerechnet wird für die Fuller Anlage mit 4280 Zu- und Wegfahrten von Lastwagen pro Jahr.

Laut UVP enthält KVA-Schlacke «ein grosses Ressourcenpotenzial an rückgewinnbaren Metallen». Pro Jahr sollen etwa 2458 Tonnen Eisen, 751 Tonnen Leichtmetalle (mit Aluminium) und 146 Tonnen Schwermetalle gewonnen werden. Mit der neuen Technologie soll in der «Centro Uno»-Anlage die Wertstoffrückgewinnung wesentlich erhöht werden.

Schlacke aus drei KVA landen in Full

Bei der neuen Technologie wird die Schlacke mit künstlich erzeugten Blitzen in verschiedene Bestandteile aufgespaltet. Hierbei werden Metalle gelöst und Mineralien separiert. Diese können für Baumaterialien in der Bauindustrie verwendet werden. Bis zu 50 Prozent der Kehrichtschlacke könne laut Selfrag wiederverwertet werden. Das Unternehmen wird die Schlacke aus den KVA in Turgi, Buchs und Perlen LU beziehen.

Areal in Full Das gesamte Industrieareal in Full ist seit 1946 im Besitz der Zeochem AG (vormals Chemie Uetikon AG), welche eine chemische Anlage für die Schwefelsäureproduktion betrieben hat. Im 2002 stellte das Unternehmen die Produktion ein, baute die Anlage zurück und sanierte den Untergrund grösstenteils. (az)

20 Jahre von Planung bis Inbetriebnahme für neue Deponie

Im Aargau besteht nur eine Schlackendeponie – in Frick (Seckenberg). Aargauer Schlacke wird zurzeit auch in anderen Kantonen entsorgt. In der Praxis gebe es damit «bis jetzt keine Probleme», sagt David Schönbächler vom Aargauer Baudepartement zur «SonntagsZeitung».

Gemäss Bundesamt für Umwelt sollen die aktuellen Deponien für die Entsorgung des «Abfalls vom Abfall» noch Reserven für die nächsten 17 Jahren bieten. Für ein neues Deponieprojekt von der Planung bis zur Umsetzung muss aber mit rund 20 Jahren gerechnet werden, wie aus einem Dokument des Bundesamts hervorgeht, das die «SonntagsZeitung» gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz einsehen konnte. Darin heisst es weiter, neue Deponieprojekte seien «zunehmend gesellschaftspolitisch erschwert und regional sogar blockiert».

Solaranlage auf Dach geplant

Die Anlage in Full soll im Zweischichtbetrieb (16 Stunden) mit je drei Mitarbeitenden betrieben werden. Das Projekt sieht sieben Parkplätze vor, vier bis fünf für das Betriebspersonal sowie zwei bis drei für Kunden und Lieferanten. Vorgesehen auf dem Dach dem Neubau mit der Anlage ist auch eine Solaranlage mit einer Fläche von 1400 Quadratmetern und einer Leistung von 291 Kilowatt Peak.