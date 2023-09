Full-Reuenthal Militärhistorie statt Kriegsspiele: Am Panzerweekend drehten Besucher eine Runde in den Stahlkolossen Am Wochenende fuhren in Full-Reuenthal die Panzer auf. Ihre Mission war absolut friedlicher Art. Das Panzerweekend bot den Gästen einen realistischen Einblick in die Kriegsführung des 20. Jahrhunderts.

Am Panzerweekend in Full-Reuenthal gab es einige der Militärfahrzeuge zu bestaunen. Bild: Katrin Brunner

«Dieses Jahr rechnen wir wieder mit einem grossen Publikum. Beim letzten Mal waren es zwischen 4500 und 5000 Besucher», meinte am Samstag Adrian Hug, Präsident des Organisationskomitees, welches für das diesjährige Panzerweekend in Full-Reuenthal zuständig war. Die letzten Jahre seien die Besucherzahlen kontinuierlich gestiegen. Das Thema fasziniert.

Bereits um 10 Uhr an diesem sonnigen und warmen Samstagmorgen waren auf dem Gelände rund um die grosszügigen Hallen des Festungsmuseums Full-Reuenthal jede Menge Besucherinnen und Besucher unterwegs, die sich entweder der Führung in den Infanteriebunker Fullfeld-West der Grenzbrigade 5 aus dem Jahr 1939 anschlossen, sich in den Hallen tummelten oder einen Blick in einen der zahlreich ausgestellten Panzer oder in eines der Radfahrzeuge warfen.

Adrian Hug, Präsident des Organisationskomitees, zeigte sich erfreut über die zahlreichen Besucher. Bild: Katrin Brunner

Adrian Hug freute sich und vermutete: «Ein Grund für das grosse Interesse ist sicher auch der Umstand, dass unser Anlass weithin der einzige seiner Art ist.» Seit ungefähr zwanzig Jahren findet das Panzerweekend nun statt. Im Vordergrund steht für die Aussteller und die teilnehmenden Vereine der Wunsch, militärhistorische Geschichte für die Zuschauer greif- und erlebbar zu machen.

Nachgebildete Landezone der Alliierten stach ins Auge

Ins Auge stach unter anderem die original getreue Nachbildung einer Landezone des 2nd Naval Beach Battalion. Das Original diente 1944 den alliierten Truppen bei der Landung in der Normandie als Posten für Nachschub und als Orientierungspunkt.

Nachbildung einer Landezone des 2nd Naval Beach Battalion: 1944 diente dies den Alliierten bei der Landung in der Normandie. Bild: Katrin Brunner

Die dafür Zuständigen gaben sich zuerst etwas wortkarg. Beim Nachhaken aber spürte man ihre Begeisterung, sich mit der damaligen Zeit auseinanderzusetzen. Authentizität und die Recherche stehen beim Hobby des Reenactment immer im Vordergrund. Die mitgebrachten Gegenstände – vom Kaffeebecher bis zum Uniformknopf – waren entweder echt oder gut gemachte Kopien. Gesammelt und gekauft wird an anderen entsprechenden Börsen und Märkten oder im Internet.

Warteschlangen für die Panzerfahrten

Während die Reenactors des Naval Beach Battalion in aller Ruhe ihren Dienst absolvierten, pflügten, ratterten und röhrten im Hintergrund die Panzer. Auf einem grosszügig angelegten Feld drehten diese und weitere militärische Radfahrzeuge ihre Runden und zogen jede Menge Schaulustige an. Für zehn Franken durfte man auch mal selber rein in den Stahlkoloss und eine Runde mitfahren. Das Interesse war auch hier entsprechend gross und die Warteschlange lang.

Infanterie-Bunker Full-West. Bild: Katrin Brunner

Eine kleine Umfrage im Publikum zeigte, dass es hier nicht vordergründig um Krieg spielen ging. Vielmehr stand das Interesse an militärhistorischen Begebenheiten und an einer, aus heutiger Sicht, oft einfachen Technik im Vordergrund.

OK-Präsident Adrian Hug fasste die Begeisterung für dieses nicht alltägliche Hobby zusammen: «Das Interesse an der vergangenen Konfliktführung wurde mir von meinen Eltern mitgegeben. Das möchten wir an unsere Gäste weitergeben.» Das schien dem Festungsmuseum Full-Reuenthal gut gelungen zu sein.