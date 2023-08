Full-Reuenthal Eklat im Boxverband wegen Nähe zum russischem Regime: Ehemaliger Ammann tritt von all seinen Ämtern zurück Im Verband Swiss Boxing ist es zum Knall gekommen: An der Delegiertenversammlung haben Präsident Andreas Anderegg und Marcel Werder, der ehemalige Ammann von Full-Reuenthal, ihre Ämter zur Verfügung gestellt.

An der ausserordentlichen Delegiertenversammlung von Swiss Boxing im Haus des Sports in Ittigen haben die Delegierten am Samstag den vom Verbandsrat einstimmig gefassten Beschluss betreffend sofortigem Austritt aus der IBA (ehemals AIBA) nicht mitgetragen. Stattdessen wurde der Wiedereintritt in die IBA beschlossen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte mit Beschluss vom 22. Juni dieses Jahres den Verband vom olympischen Sport ausgeschlossen.

Einer seiner letzten Auftritte als Punktrichter: Marcel Werder im März dieses Jahres an der Box-Gala im Trafo in Baden. Bild: Alexander Wagner

Verbandspräsident Andreas Anderegg hat nach dem Entscheid seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Doch nicht nur er: Auch Marcel Werder zieht aus dem Beschluss vom Wochenende die Konsequenzen. Der ehemalige Gemeindeammann von Full-Reuenthal, der 2018 nicht zuletzt wegen des Sports seine politische Laufbahn beendete, hängt seine Boxhandschuhe sich bei Swiss Boxing an den Nagel.

Verbandspräsident ist ein Freund von Putin

Der Anlass für das Zerwürfnis: Der IBA ist ein internationaler Verband, der von russischen Funktionären geleitet wird. Präsident ist Umar Nasarowitsch Kremlew, ein Freund von Präsident Wladimir Putin. Er wolle nicht Teil von diesem Zirkus sein, sagt Andreas Anderegg gegenüber Blick. «Ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ein Verband Gelder einsetzt von Gazprom, die bekanntlich auch den Angriffskrieg in der Ukraine finanzieren.»

Ähnlich tönt es bei Marcel Werder: Nach dem desaströsen Entscheid von Swiss Boxing, weiterhin bei der IBA zu bleiben, habe er seinen sofortigen Rücktritt von all seinen Tätigkeiten bei Swiss Boxing eingereicht, schreibt er auf Facebook.

Mit dem Gewissen nicht mehr vereinbar

Nach 19 Jahren als Delegierter, Ring- und Punktrichter, Mitglied des Verbandsrates und seit kurzem Mitglied der Medienkommission könne er die Interessen von Swiss Boxing nicht mehr mit guten Gewissen vertreten, «solange wir der korrupten IBA angehören», so Werder weiter.

«Ich liebe den Boxsport und werde mich weiterhin dafür einsetzen, aber nur für Verbände, die meine Wertvorstellungen von Ethik erfüllen», sagt Werder. «Sollte Swiss Boxing sich einem Weltverband anschliessen, der die Interessen des Boxsportes sauber vertritt, werde ich wieder mit ganzem Herzen und Leidenschaft dabei sein», erklärt Marcel Werder.

Zum neuen Präsidenten wurde der ehemalige Amateurboxer Amir Orfia gewählt. Orfia, der 2013 und 2016 Vizemeister in der Schweiz wurde, arbeitete, gemäss bisher als Projektmanager für die IBA.