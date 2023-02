Full-Reuenthal Auf dem Fullerfeld: Kuratle Group kauft Land, wo früher Chemie produziert wurde – was die Gruppe dort vorhat Bis 2002 produzierte die Chemie Uetikon AG auf dem Industrieareal Fullerfeld Schwefelsäure. Das Holzhandels- und Logistikunternehmen Kuratle Group aus Leibstadt hat nun zusammen mit der Raurica Wald AG aus Muttenz (BL) Industrieland gekauft.

Auf dem Fullerfeld wollen die Kuratle Group aus Leibstadt und die Raurica Wald AG aus Muttenz einen Holzindustriebetrieb aufbauen. Bild: Stefanie Garcia Lainez

Für einen zweistelligen Millionenbetrag übernimmt die Full Property AG einen Teil des ehemaligen Betriebsgeländes der Chemie Uetikon. Das Unternehmen gehört dem Leibstadter Holzhandels- und Logistikunternehmen Kuratle Group und der Raurica Wald AG aus Muttenz (BL), wie es in einer Mitteilung heisst.

Zuvor gehörte das Land der CPH Chemie + Papier Holding AG mit Sitz im luzernischen Perlen, der auch die Chemie Uetikon AG angehörte, die 2017 mit der Zeochem AG fusionierte. Im Jahr 1946 hatte die damalige Chemische Fabrik Uetikon das gesamte Industrieareal in Full gekauft und dort zwei Jahre später die Schwefelsäureproduktion gestartet, die 2002 eingestellt wurde.

2017 fiel der Startschuss zur Erschliessung der riesigen Industrie- und Gewerbezone. In mehreren Etappen und mit 16 Millionen Franken wurde das Areal fit gemacht, um Firmen in die Zurzibieter Gemeinde zu locken. Rund 200’000 Quadratmeter, die umgerechnet etwa 30 Fussballfeldern entsprechen, standen für potenzielle Unternehmen zum Kauf bereit.

Heute sind im Fullerfeld unter anderem das Schweizer Militärmuseum und die Chiresa AG angesiedelt, die dort eine Aufbereitungsanlage für Filterstaub betreibt. 2022 begann der Bau der neuartigen Aufbereitungsanlage «Centro Uno», die Schlacke aus der Abfallverbrennung recycelt.

Mit dem jetzt getätigten Verkauf an die Full Property AG resultiert der CPH Chemie + Papier Holding AG laut Mitteilung ein Ertrag im tiefen zweistelligen Millionenbereich.

Die beiden Firmen wollen Bauholz herstellen

Die Kuratle Group und Raurica Wald planen nun, auf dem Areal im östlichen Bereich des Fullerfeldes einen nachhaltigen Holzindustriebetrieb aufzubauen. Der Leibstadter Familienbetrieb und seine Tochterunternehmen liefern Holzprodukte in die ganze Welt. Als Einmannbetrieb im Jahr 1955 gegründet, beschäftigt die Gruppe unterdessen an Standorten in der Schweiz, Österreich, Deutschland, Tschechien, Schanghai und Südafrika 750 Mitarbeitende.

Die Muttenzer Raurica Wald AG setzt sich als Unternehmen der Waldbesitzer und nachhaltig orientierten Anleger gemäss eigenen Angaben für eine starke regionale Forst- und Holzwirtschaft ein. Die Raurica Gruppe beteiligt sich an Firmen und innovativen Unternehmungen, welche die nachhaltige Nutzung der regionalen Wälder fördern. «Damit deckt die Raurica Gruppe ein breites Geschäftsfeld ab, um maximale Wertschöpfung für die Waldbesitzer und Anleger zu erzielen», heisst es in der Mitteilung.

Zusammen möchten die beiden Betriebe Holzbauwerkstoffe für das holzverarbeitende Gewerbe herstellen, die heute gemäss Information aus dem Ausland bezogen werden. Dafür wollen die Kuratle Group und Raurica Wald mit erneuerbaren Energien einheimisches Rundholz, also noch unverarbeitete Holzstämme, aus den Schweizer Wäldern zu Bauholz verarbeiten.

«Wir freuen uns, dass auf unserem ehemaligen Betriebsgelände innovative Unternehmen tätig werden, die mit einem nachhaltigen Geschäftskonzept zum Klimaschutz beitragen», lässt sich Peter Schildknecht, CEO der CPH-Gruppe, in der Mitteilung zitieren. Das Unternehmen produziert und vertreibt Chemikalien, holzhaltige Papiere und pharmazeutische Verpackungsfolien. Dies an Standorten in der Schweiz, in Deutschland, in Bosnien-Herzegowina, in den USA, in Brasilien und in China.