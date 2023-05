Full-Reuenthal Abrechnung der Badi-Sanierung und Kredit für Erneuerung einer Leitung: Über diese Traktanden entscheidet das Stimmvolk Zwar hat die Sanierung der Badi in Full mehr gekostet, als vor zwei Jahren angenommen. Dank Spenden wurde der Kredit aber nur leicht überschritten.

Die Badi Full ist in der Bevölkerung sehr beliebt. zvg

Vor zwei Jahren sagten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Ja zum Kredit über 335'000 Franken für die Sanierung der Badi – und retteten damit das familiäre Schwimmbad. Nun liegt die Kreditabrechnung vor. Zwar wurde der Kredit brutto um fast 100'000 Franken überschritten, aber dank Spenden beträgt die Überschreitung netto lediglich knapp 5600 Franken.

So beteiligte sich der Swisslos-Sportfonds mit fast 62'000 Franken und die Interessengemeinschaft Badi Full mit 24'000 Franken an den Umbaukosten. Weitere fast 5600 Franken wurden als Förderbeitrag Pumpen und Recycling gesprochen. Zu den Mehrausgaben ist es aus mehreren Gründen gekommen, wie es in der Einladungsbroschüre zur Sommergmeind heisst: Das Planschbecken ist erweitert, die Filtertechnik an das Technikhaus angepasst und der Fernzugriff auf die Schwimmbadsteuerung nachträglich gutgeheissen worden.

Nebst der Badi-Kreditabrechnung entscheidet die Gemeindeversammlung über einen Baukredit über 145'000 Franken für die Verlegung einer Wasserleitung im Gebiet Fahrhäuser. Die Heinz Kämpf Landmaschinen AG plant auf der Parzelle 2147 einen Neubau. Dafür muss die quer über das Grundstück verlaufende Wasserleitung verlegt werden. Die Gemeinde als deren Eigentümerin muss für diese Kosten aufkommen. (sga)