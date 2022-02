Fünfte Jahreszeit Würenlingen feiert zwei Mal Fasnacht – einmal im Winter und einmal Sommer Für ein grosses Fest Ende Februar kommt der bundesrätliche Entscheid zur Lockerung der Massnahmen zu spät. Auch bleibt der Umzug abgesagt, dafür gibt es eine kleine Strassenfasnacht.

Mit der «Datenkrake» würdigt die Gruppe «Keller und Meiers Kinder» aus Würenlingen das Jubiläum des Strichcodes. Andre Albrecht (23.2.2020)

Drei Böllerschüsse krachen durch den Himmel, der Umzug beginnt und rekordhafte 17'000 Fasnächtler bestaunen in Würenlingen die buntgeschmückten Fasnachtswagen. Das war im Februar 2020, nur wenige Tage bevor der Bundesrat entschied, dass wegen Corona keine Grossanlässe mehr stattfinden dürfen.

Ein Jahr später musste die Fasnachtsgesellschaft Würenlingen den grössten Fasnachtsumzug im Kanton zum ersten Mal in seiner Geschichte absagen. Auch die diesjährige Fasnacht wurde gestrichen.

Nun, zwei Jahre nach Beginn der Pandemie, gibt der Bundesrat bekannt, dass am 17. Februar grosse Events im Freien wieder stattfinden dürfen. Damit würde der Fasnacht nichts mehr im Weg stehen. Nur: Für viele Organisatoren kommt dieser Entscheid zu kurzfristig, so auch in Würenlingen.

Keinen Plan C für erneute Änderung der Massnahmen bereit

«Die Freude über das absehbare Ende der Massnahmen ist natürlich gross», sagt André Wenzinger, Präsident der Fasnachtsgesellschaft. Er spricht aber auch von einem weinenden Auge: «Hätte man das gewusst, hätten wir uns vorbereiten können.»

Weitere Bilder vom Umzug 2020: Der Fasnachts-Präsident André Wenzinger eröffnet den Umzug. André Albrecht

Noch im vergangenen Oktober kündigte die Fasnachtsgesellschaft an, den Umzug erneut abzusagen, dafür am Samstag ein Guggentattoo und den Fasnachtssonntag auf dem Areal Weissenstein durchzuführen. «Die Planungsunsicherheit war damals einfach zu gross», sagt André Wenzinger. Die Wagenbauer kreierten deshalb auch keine Mottowagen.

Wegen der rasend schnellen Verbreitung der Omikron-Variante und den verschärften Massnahmen entschied sich das OK im Dezember, die Fasnacht ganz abzusagen und am 18. Juni nachzuholen.

Für die sich jetzt erneut ändernden Massnahmen habe man nun aber keinen Plan C mehr, sagt André Wenzinger. «In etwas über drei Wochen eine Unterhaltung oder 15 Guggenmusiken für ein Guggentattoo zu organisieren, ist schwierig.» Ganz unmöglich sei es, in dieser Zeit Mottowagen zu bauen, an denen die Gruppen teilweise ein halbes Jahr lang mehrmals pro Woche arbeiten. Auch hätten die Guggen erst kürzlich wieder angefangen zu proben.

«Keller und Meiers Kinder» bauen eine Datenkrake, die mit ihren Tentakeln das Publikum scannt. Sandra Ardizzone

Das OK sein nun am abklären, was alles in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt werden könne. Denkbar sei, dass einige Guggen spielen würden und eine Kinderfasnacht stattfinde, möglicherweise statt wie üblich am Montag für einmal am Sonntag.

Am Montag berät sich das Organisationskomitee

Auch könnte die Fasnachtsgesellschaft Privatpersonen Hand bieten, die etwas organisieren möchten, sagt André Wenzinger. Diesbezüglich habe sich bereits vor der bundesrätlichen Ankündigung etwas getan. Schon im vergangenen Jahr kamen trotz strengeren Massnahmen spontan rund 200 Personen im Dorf zusammen, um die fünfte Jahreszeit hochleben zu lassen. Aktuell gilt noch eine Meldepflicht bei Veranstaltungen ab 300 Personen, diese fällt aber Mitte Februar.

Noch sei unklar, in welchem Umfang die närrische Zeit in Würenlingen gefeiert wird, sagt André Wenzinger. «Am nächsten Montag findet die nächste OK-Sitzung statt – dort besprechen wir das weitere Vorgehen.» Der höchste Fasnächtler verspricht aber:

«Es wird sicher eine kleine Strassenfasnacht geben, die glatt werden wird.»

Am Montag berät das OK ausserdem über das Fest im Juni. «Das ist weiterhin in Planung», bestätigt André Wenzinger. Gut möglich also, dass die Fasnächtler in Würenlingen zwar zum zweiten Mal in Folge auf den Umzug verzichten müssen, dafür aber gleich zwei Mal die fünfte Jahreszeit hochleben lassen können.