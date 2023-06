Freizeit Surbtal wird zum Spielplatz-Paradies: Lengnau hat einen neuen Platz eingeweiht – wo die Kinderherzen höher schlagen In Lengnau ist diese Woche die erweiterte Spielanlage «Bodenstrasse» offiziell eröffnet worden – ein weiterer Spielplatz in der Reihe von Surbtaler Spiel- und Verweilorten. Eine Übersicht.

Der neue Spielplatz an der Bodenstrasse hat nebst Rutschbahnen zahlreiche Balancierelemente. Bild: Susanne Holthuizen

Im Surbtal gibt es Spielplätze, welche die Herzen von Kindern und Eltern höherschlagen lassen. Neben dem «Chlopfspecht» in Tegerfelden, dem beliebten «Flügerliplatz» in Endingen und dem «Holzwurm» in Schneisingen kann sich nun auch Lengnau mit der Erweiterung der ehemals 2011 erstellten Anlage «Bodenstrasse» dazu zählen. Wer im Surbtal nach einem Spielplatz Ausschau hält, hat mittlerweile eine Auswahl an vier sehr lauschigen Verweilplätzen mit attraktiven Spielmöglichkeiten.

«Mit dem Rückbau des Pavillons und der Bodenbachverlagerung wurde ein Platz frei, den wir nicht besser hätten nutzen können», begrüsst der Lengnauer Gemeindeammann Vik Jetzer die vielen Familien mit ihren Jüngsten zur Einweihung. Während die Kinder bereits an den Spielgeräten herumturnen, auf den Schaukeln wippen oder die beliebte Turmrutsche raufklettern und runtersausen, gönnen sich die älteren Semester derweilen eine Erfrischung mit kleinem Imbiss.

Hier schlagen Kinderherzen höher «Holzwurm» Schneisingen Der Spielplatz mit der grossen Spielwiese befindet sich beim Gemeindehaus, wo Parkplätze vorhanden sind. Auch die Buslinie 354 ab Baden (Postautostation) führt zur sonnigen Spielfläche. Er hat neben einer Nestschaukel ein grosses Klettergerüst zum Erkunden. Auch einen Pingpongtisch und eine Seilrutsche bietet dieser Spielplatz. Besonders sind hier der Kräutergarten sowie das Insektenhotel. Hier können Kinder die Natur aus nächster Nähe kennenlernen. Ausserdem gibt es einen Barfussparcours, der alle zum Mitmachen einlädt. Der Spielplatz verfügt jedoch über sehr wenig Schatten, weshalb auf guten Sonnenschutz geachtet werden sollte. «Flügerlispielplatz» Endingen Dieser beliebte Waldspielplatz bietet unter anderem Spielgeräte wie Holzrad-Kugelibahnen oder Seilwinden, zahlreiche Hänge zum Rutschen, einen Aussichtsturm, eine Grillstelle und eine Toilette. Der Platz ist an der Baldingerstrasse oberhalb des Dorfes gelegen und von Baden (Postautostation) her mit den Buslinien 352 und 353 erreichbar. Danach geht es zu Fuss den Hang hinauf. Am Waldrand gibt es vier Parkplätze. «Chlopfspächt» Tegerfelden Der idyllische Waldplatz oberhalb von Tegerfelden hat nebst einer Feuerstelle und einer Toilette unter anderem auch ein Waldsofa, einen Weidentunnel und einen Kletterhang. Vom Gemeindehaus sind es rund zehn Minuten zu Fuss bis zum Spielplatz. «Bodenstrasse» Lengnau Der neue Spielplatz verfügt über zahlreiche Kletter- und Balancierpartien mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, Rutschbahnen, ein Spielhäuschen, einen grossen Sandkasten und einen Sonnenschirm, der bei Bedarf aufgespannt werden kann.

«Als jüngster Gemeinderat wurde mir die Umsetzung des Spielplatzes übertragen. Ich war mir anfangs nicht so sicher, ob das an meinem Alter oder an meiner Funktion lag», fährt Gemeinderat Patric Suter fort. Er macht klar, dass er das Erbe seines Vorgängers Marcel Elsässer eigentlich nur noch zu Ende gebracht habe.

Nach einem Jahr Planung, dem Einbezug eines Profi-Spielplatzbauers sowie der Unterstützung des hiesigen Gewerbes und des Bauamtes wurden im hinteren Teil des Areals eine Spiellandschaft für Kleinkinder und im vorderen Abschnitt ein Geschicklichkeitsparcours für grössere Kinder angelegt. Die Kosten von 50’000 Franken konnten so tief gehalten werden und wurden grösstenteils durch die Jetzer-Federer-Stiftung gedeckt.

Mithilfe einer Arbeitsgruppe und dem Bauamt, welche die Umgebungsarbeiten tatkräftig unterstützt haben, ist ein toller Verweilplatz mit nachhaltigen und vorwiegend aus Holz bestehenden Spielgeräten auf weichem Holzschnitzelgrund entstanden, der nicht nur zum Herumtollen einlädt, sondern auch Erwachsenen einen gemütlichen Treffpunkt bietet. Die schöne Spielanlage wertet nun das langgezogene Strassenquartier ungemein auf und besticht durch eine hohe Aufenthaltsqualität.

Getreu der Leitidee der Arbeitsgruppe «Kein Helm beim Spiel» wurde der Platz nicht nur kinder- und bedarfsgerecht gestaltet, sondern auch gemäss der Aktion «Schatten für Kinder und Klima» entsprechend ausgestattet: Nebst einheimischen Hölzern wie der Winterlinde, Hagenbuche, Kastanie und Zerreiche wurden Sonnensegel für die Beschattung eingesetzt. «Lengnau geht hier mit gutem Beispiel voran», lobt Cornelia Lohri, Verantwortliche für Klima und Biodiversität vom Naturama. Sie ist überzeugt, dass die Aufenthaltsqualität eines Ortes massgeblich von seiner Beschattung abhängt.

Den Kindern jedenfalls gefällt’s: Sie haben den Platz längst auf ihre Art eingeweiht und sind schon voll in ihrem Spiel versunken.