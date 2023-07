Ferienzeit Safari zu Fuss, sagenumwobene Ruinen und fliegen wie ein Sommervogel: Diese Attraktionen können Sie im Zurzibiet erleben Bald starten die Schulferien, auch im Bezirk Zurzach. Wer nicht verreist, kann in nächster Nähe einiges unternehmen – meistens sogar kostenlos. Eine Übersicht.

Wilde Tiere in freier Laufbahn beobachten: Dabei denkt man vor allem an Länder wie Südafrika oder Australien. Aber auch im Bezirk Zurzach gibt es viel zu entdecken: Biber, Glühwürmchen und Eisvögel, besondere Spielplätze und erlebnisreiche Wanderungen. Wir haben eine Übersicht erstellt mit Ideen für Ferien zu Hause.

Wenn es dämmert, kommt er aus seinem Bau: Besonders gut kann der Biber auf der Aussichtsplattform in der Aue Chly Rhy in Rietheim beobachtet werden. In nächster Nähe zum Parkplatz oder rund 15 Minuten vom Bahnhof Rietheim führen Treppen auf einen alten, verwachsenen Militär-Bunker. Von dort lässt sich der Seitenarm des Rheins gut überblicken.

In diesem Seitenarm der Aue Chly Rhy tummeln sich die Biber gerne. Bild: Valentin Hehli

Ein Tipp: Wasser und etwas zum Knabbern mitnehmen, denn es ist Geduld gefragt. Zudem sollte man nicht nur die Augen, sondern auch die Ohren offen halten: Teilweise kann man den Biber hören, wie er einen Ast bearbeitet oder seine Schwanzkelle auf das Wasser schlägt, um Artgenossen vor Gefahr zu warnen.

Sobald es eindunkelt, geht es von der Plattform die Treppe hinunter zum nächsten Naturspektakel: Männliche Glühwürmchen leuchten auf der Suche nach Weibchen in der Dunkelheit und tauchen das Auengebiet mit ihren Lichtpunkten in ein magisches Licht.

In lauen Sommernächten leuchten die kleinen Käfer. Bild: zvg

Wer Glück hat, kann sie noch in den nächsten Tagen an den dunkleren Stellen zwischen Parkplatz, Bunker und Rhein entdecken. Und wer schon vor der Dämmerung eintrifft, kann den Erlebnisweg absolvieren, auf dem an sechs Posten Interessantes über die Pflanzen und Tiere der Aue erfährt.

Rund 180 Tiere können Kinder und Erwachsene im Tierpark in Bad Zurzach bestaunen und teilweise auch füttern oder streicheln: von Enten, Gänsen, Geissen, Schafen, Hirschen, Maras über Emus und Hühner bis hin zu Pfauen und verschiedenen Vogelarten.

Die Ziegen sind ein besonderer Höhepunkt, besonders für die Kinder: Sie können nämlich gestreichelt und gefüttert werden. Bild: Mathias Förster

Wer zwischen 8 und 10 Uhr vor Ort ist, kann bei der Tierfütterung zusehen. An einer Grillstelle können Würste gebraten werden. Das Café hat von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Der Bus hält direkt beim Park, Parkplätze sind vorhanden. Der Eintritt ist gratis.

Mehr als 220 Vogelarten halten sich jedes Jahr am Klingnauer Stausee auf. Darunter der farbige Eisvogel oder das schwer zu entdeckende Blaukehlchen. Gute Beobachtungsstellen befinden sich zwischen dem Parkplatz in Kleindöttingen nach der Aarebrücke und dem Bird-Life-Naturzentrum am westlichen Ufer des Stausees: die Beobachtungswand und der Turm.

Am Klingnauer Stausee können Besucherinnen und Besucher zahlreiche Tier- und Pflanzenarten entdecken. Bild: Stefanie Garcia Lainez Der Beobachtungsturm beim Naturzentrum eignet sich dafür besonders. Bild: Alex Spichale

Wer frühmorgens oder bei Dämmerung am Abend die rund sieben Kilometer um den Stausee läuft, kann auch Biber beobachten oder aus der Ferne Wildschweine erspähen.

Ein besonderes Highlight: der Insekten-Flugsimulator des Bird-Life-Naturzentrums (kostet Eintritt), bei dem man abheben kann wie ein Schmetterling. Danach geht es auf den Erlebnispfad hinter dem Naturzentrum, auf dem Besucher unter anderem einen Blick auf die Brutwand des Eisvogels werfen können.

Grosser Beliebtheit erfreut sich der Zwergenweg in Leuggern: An elf Stellen befinden sich auf einer Länge von 4,7 Kilometern grosse Zwerge aus Holz, bei denen man ein übergrosses Hamsterrad zum Drehen bringen oder Kugeln eine Bahn hinuntersausen lassen kann.

Start ist bei der Bushaltestelle Turnhalle, bei der auch Parkplätze vorhanden sind. Toiletten befinden sich dort und bei der Lourdes-Grotte. Verpflegen kann man sich unterwegs in einem der drei Restaurants und bei der Feuerstelle bei Posten 6.

Kinder treiben das Hamsterrad an, um die verborgene Bäckerstube der Zwerge zum Laufen zu bringen. Bild: zvg

Oberhalb von Tegerfelden thront die Burgruine. Dort soll noch heute, so eine Sage, die Schlüsseljungfrau ihr Unwesen treiben.

Bei der Ruine in Tegerfelden kann man grillieren. Bild: Stefanie Garcia Lainez

Allerdings ist die Burg zu Fuss nur schwer erreichbar. Idealer Startpunkt ist beim Gemeindehaus, danach der Hauptstrasse in Richtung Würenlingen folgen, nach den letzten Häusern links den Kiesweg hinauf und das letzte Stück zurück in Richtung Tegerfelden zwischen Strasse und Feld laufen, bevor man auf das Trottoir wechseln kann. Nebst dem schönen Ausblick ins Surbtal erwartet Besucher auch eine Feuerstelle.

Über Holzbalken balancieren, durch den Wald streifen oder die Rutsche runtersausen: Im Surbtal können sich Kinder auf zahlreichen Spielplätzen austoben. Starten kann man in den kühleren Morgenstunden in Schneisingen beim Gemeindehaus mit dem Zmorge auf dem Spielplatz «Holzwurm». Danach geht es zum Znüni weiter nach Lengnau zum Spielplatz «Bodenstrasse».

Der Spielplatz Holzwurm beim Gemeindehaus in Schneisingen. Bild: Sandra Ardizzone Spielplatz Bodenstrasse in Lengnau. Bild: Susanne Holthuizen Der Flügerliplatz in Endingen. Bild: Stefanie Garcia Lainez Waldspielplatz Chlopfspächt in Tegerfelden. Bild: Mario Heller

Die Mittagsstunde lässt sich gut auf dem «Flügerliplatz» in Endingen nahe der Baldingerstrasse verbringen, wo sich im Schatten der Bäume auch eine Grillstelle und ein WC befinden. Und wer noch mag, kann danach weiter nach Tegerfelden zum «Chlopfspächt» und den Zvieri am Waldrand geniessen.