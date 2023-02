Endingen Wirtewechsel im «Bistro»: Sie möchte die Welt ins Surbtal bringen 14 Monate nach der Eröffnung übernimmt im Endinger Lokal bereits eine neue Wirtin. Warum hört Lisa Schneider auf? Und was reizt Nachfolgerin Maya Lukas, die am 1. März startet, am Standort?

Maya Lukas im Bistro Surbtal: Sie wohnt keine hundert Meter entfernt. Dies war ein Grund für ihre schnelle Zusage. Zvg / Aargauer Zeitung

Zwei Frauen treten lachend ins Lokal ein und setzen ihren Schwatz in der gemütlichen Sofaecke mit Ausblick auf die Terrasse fort. Gleichzeitig prosten an einem Tisch nebenan zwei ältere Herren der Service-Angestellten mit einem Glas Weisswein fröhlich zu. Eine junge Mutter packt ihren Schützling warm ein, die liegengebliebenen Kuchenkrümel verraten, dass das Gebäck geschmeckt hat. Das Lokal ist gut besetzt, selbst an diesem Winter-Nachmittag während der Schulferien.

«Die Einrichtung wird weitgehend so bleiben», führt Maya Lukas aus, die im März das Bistro Surbtal übernehmen wird. «Da werde ich nichts gross verändern, nur hie und da kleine Akzente setzten, die meine Küche widerspiegeln». Nach nur kurzem Gastspiel in Brugg mit «Maya’s Flavour», möchte sie nun im Surbtal ihr kulinarisches Können ausleben.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge

Lisa Schneider, die Noch-Wirtin des beliebten Cafés, ist auf der letzten Geraden. «Endingen ist ein tolles Volk», lässt sie sich entlocken «ich gehe mit einem lachenden und weinenden Auge». Die Öffnungszeiten haben ihr zu schaffen gemacht. Und da die Pensionierung bald bevorsteht, hat sie sich entschlossen, früher als vorgesehen kürzer zu treten. Ihre hausgemachten Käsemischungen mit den originellen Namen «Wasserschloss, Füürwehr und Löschwasser» aber wird sie weiterhin lokal vertreiben.

«Endspurt mit Lisa bis am 18. Februar», steht auf dem Zettelchen an der Tür, dann wird sie den Kochlöffel an Maya Lukas weitergeben, die schon einmal während drei Wochen als Köchin im Bistro ausgeholfen hat. Letztere wohnt seit über zwei Jahren mit Familie keine hundert Meter vom neuen Arbeitsort entfernt, «ein gewichtiger Mitgrund, meine Tore in Brugg so schnell wieder zu schliessen. Deshalb habe ich dem Vermieter auch gleich zugesagt».

Schon in viele Kochtöpfe geschaut

Die Örtlichkeit in Brugg hatte nur halb so viel Plätze und war auch nicht so toll gelegen – ganz zu schweigen von der Sommerterrasse, die Maya Lukas Herz gleich zwei Takte höherschlagen liess.

Die wirblige Globetrotterin hat schon in viele Kochtöpfe dieser Welt geschaut, bevor die seit 24 Jahren tätige Köchin aus Untersiggenthal und Lehrperson an der Luzerner Hotelfachschule im März nun ihre Zelte im Surbtal aufschlägt. Nach diversen Stationen wie der Badener «Blume», dem «Bijou» in Bremgarten, dem Fricker «Platanenhof» oder dem «Café le Monde» im australischen Surferparadies Noosa, möchte sie den Geschmack der weiten Welt auf unsere hiesigen Teller zaubern.

«Das Schnitzeli an der Rahmsauce oder das heimische Pastetli werden aber genauso wenig fehlen», verrät sie schelmisch. «Es wird ein fixes Wochenmenu geben, wo zwischen Suppe, Bowl und Fisch ausgewählt werden kann, sowie Traditionelles als wechselnde Tagesempfehlung», lässt der Kochprofi durchblicken.

Auch exotische Gerichte

Daneben möchte sie Mexikanisches, Hawaiianisches und viel Exotisches an Themenwochen auftischen sowie das Lounge-Feeling ins Surbtal bringen - mittwochs bis samstags bis 23 Uhr. Das Highlight der Woche wird der Samstags-Brunch sein, wo Frühstück-Aficionados voll auf ihre Kosten kommen werden. Auch outet sich die bald Vierzigjährige als absoluter Tee-Fan, «wir werden ein reichhaltiges Sortiment haben, das zum Verweilen einlädt».

Und wer wenig Zeit hat, kann die Leckereien einfach über die Gasse mitnehmen. Speziell für die Schülerinnen und Schüler werden sie und ihr Team zudem ein nahrhaftes und ausgewogenes Take-away am Mittag ausgeben. Apropos Nachhaltigkeit: Maya Lukas ist wichtig, dass die Nahrungsmittel umweltfreundlich und lokal produziert werden.

Zurzeit klappert sie die Hersteller der Region ab. «Die Eier sind vom Loohof, viel Frisches und Saftiges kommen vom Dorfgeist», enthüllt sie. Auch mit ihren Nachbarn, der Bäckerei Alt von gegenüber und der Metzgerei Werder, ist sie bereits im Gespräch: «Ich möchte miteinander arbeiten, so kommen wir alle weiter.»