Endingen Politisch motiviert? Schon zum zweiten Mal fällen Unbekannte eine Eiche, die zu Ehren von Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss gepflanzt wurde Endingen würdigte 1999 die damalige Bundespräsidentin Ruth Dreifuss, die Bürgerin der Surbtaler Gemeinde ist, mit der Pflanzung einer Eiche. Bereits zum zweiten Mal wurde nun ein Baum für die Magistratin abgesägt.

Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss 2013 mit den Gemeindeammännern Kurt Schmid (links, Lengnau) und Lukas Keller (Endingen). Silvan Merki

Ende Januar 2023 wurde von Unbekannten die sogenannte Dreifuss-Eiche abgesägt, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung Der Baum wurde am Waldumgang 1999 zu Ehren der damaligen SP-Bundespräsidentin Ruth Dreifuss gepflanzt. Die heute 83-Jährige ist in Endingen heimatberechtigt und jüdischer Herkunft. Dreifuss wurde 1993 in den Bundesrat und 1999 als erste Frau zur Bundespräsidentin gewählt. 2002 trat sie zurück

Die gefällte Eiche oberhalb von Endingen. zvg

«Eine solche mutwillige Tat ist unverständlich. Wir bedauern diese Sachbeschädigung sehr», sagt Ammann Ralf Werder (parteilos). Von einer Anzeige habe man abgesehen, weil der Vorfall zu lange zurückliege. Der Forstbetrieb Surbtal hat nun den Auftrag erhalten, im Frühjahr eine neue Eiche zu pflanzen. Die Kosten dürften sich auf einige hundert Franken belaufen.

Werder geht davon aus, dass die Aktion gezielt und politisch motiviert sein könnte. «Es ist bereits das zweite Mal, dass eine Eiche für Frau Dreifuss gefällt wurde.» Auch beim ersten Mal vor einigen Jahren konnte die Täterschaft nicht ermittelt werden.