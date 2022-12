Endingen Platz 2 bei Leserumfrage: Beck Alt gehört zu den beliebtesten Bäckereien der Schweiz Der Endinger Beck belegt beim Ranking eines Gourmet-Magazins den zweiten Platz. Was Bäckermeister Ruedi Alt aber noch mehr mit Stolz erfüllt, ist etwas anderes.

Bäckermeister Ruedi Alt hat im Frühling dem Asana Spital Leuggern 400 Spitzbuben überreicht. Alexander Wagner/Archiv

Nur der bekannten Confiserie Bachmann aus Luzern muss sich die Endinger Bäckerei-Konditorei geschlagen gegeben: Der Beck Alt belegt den zweiten Platz der beliebtesten Bäckerei-Confiserien im Lande. Das haben die Leserinnen und Leser von Fallstaff entschieden. Das Gourmet-Portal rief die Leserschaft auf, ihre Lieblingsbecks zu nominieren. Aus den Meistgenannten wurde eine Bestenliste erstellt. Über diese Betriebe konnte schliesslich 14 Tage lang abgestimmt werden.

Ruedi Alt freut sich über den zweiten Platz im Fallstaff-Ranking. Und das als Landbäckerei mit 18 Angestellten und drei Standorten. Zum Vergleich: Die Confiserie Bachmann beschäftigt über 220 Konditorinnen und Bäcker in 20 Fachgeschäften. «Das hat mich schon erstaunt», sagt der Bäckermeister. Zumal sich die Leserinnen und Leser vor allem zu den Gourmets zählen würden, die gerne gediegen essen.

Was für ihn aber mehr über die Qualität einer Bäckerei aussagt, sei etwas anderes:

«Wenn ein Kunde seit 30 Jahren regelmässig zu uns in die Läden kommt – das freut mich und macht mich besonders stolz.»

Oder wenn er wie kürzlich beim Berufsbildnerpreis «Zukunftsträger» den zweiten Platz belegt. Sein Lehrling Noah Jeggli hatte ihn dazu angemeldet.

Nach drei Jahrzehnten ist für Ruedi Alt Schluss

Vor dreissig Jahren übernahmen Jeannette und Ruedi Alt, die ursprünglich aus dem Thurgau stammen, den Betrieb der Familie Meisel in Endingen. Der umtriebige Bäckermeister machte mit verschiedenen Kreationen auf sich aufmerksam, wie etwa der Endinger Nusstorte, dem Bodyforming-Brot, den «Doppel-Türli» aus Schokolade oder der Zurzibieter Torte, bei der er sogar die Leuggemer Tennisspielerin Stefanie Vögele als Aushängeschild gewinnen konnte.

Ende Jahr reicht Ruedi Alt nun das Zepter an seinen Sohn Joël weiter. Dieser hat schon die 2015 eröffnete Filiale «Im Böndlern» in Ehrendingen geführt und zwischenzeitlich die Hotelfachschule absolviert. Der Bäckermeister wird zwar in den Ruhestand gehen, aber, wie er kürzlich dieser Zeitung augenzwinkernd verriet, wohl bald mit einem neuen Projekt wieder von sich hören lassen. Dies aber wohl aus der Innerschweiz, wo er zusammen mit seiner Frau hinziehen wird.