Endingen Neben Zeitzeugen entstehen zehn Wohnungen – das ökologische Mehrfamilienhaus ist 2023 bezugsbereit Im historischen Mühlequartier in Endingen stehen gleich mehrere Baudenkmäler. Nun werden die Objekte durch einen ökologischen Neubau ergänzt.

Im Dezember wurde die Felswand gesichert, seit knapp einer Woche wird im historischen Mühlequartier in Endingen gebaut. Stefanie Garcia Lainez

Die grüne Wiese ist verschwunden, die Bagger haben bereits einige Tonnen Erde abgetragen: Im Dezember wurde der Fels gesichert, vor dem das Mehrfamilienhaus im Mühlequartier in Endingen erstellt wird; seit Mitte Januar laufen nun die Bauarbeiten. Bis im Sommer 2023 entsteht hier ein Neubau mit zehn ökologischen Eigentumswohnungen − direkt neben mehreren Baudenkmälern.

Das neue, zirka sieben Millionen Franken teure Mehrfamilienhaus «Mühlepüntli» kommt nahe des markanten Siloturms zu stehen, der 1944 als Kornspeicher zur Landesversorgung gebaut wurde und den die Eigentümer als Zeitzeugen erhalten.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Mühlewegs steht die um 1880 erbaute Mühle im Biedermeierstil, weiter in Richtung Dorfzentrum erblickt man auf der rechten Seite einen verwachsenen Speicher, zur Linken das 1915 erbaute Wohnhaus «Villa Frey». Die Objekte werden im Inventar der kantonalen Denkmalpflege geführt.

Sicht auf Surb, Felsen und grüne Felder

«Dass das Projekt einen Bezug zum historischen Ortsteil und dem Felsen schafft, war wichtig», sagt Pascal Roth, Geschäftsinhaber der Badener Immobiliendienstleisterin André Roth AG. «Das ist BEM Architekten aus Baden sicher gelungen.» Zudem sei bei der Ausschreibung wichtig gewesen, dass auch regionale Unternehmen Offerten einreichen. «Wir haben bis anhin zwei Firmen aus Endingen, die am Bau mitarbeiten», sagt er.

Die André Roth AG kaufte im vergangenen Jahr das ökologische Bauprojekt von Käthi und Hans Peter Sigrist-Frey, die in Zollikofen leben. Sie entstammt der Frey-Familie und wuchs in der «Villa Frey» auf, die einst als Alterswohnsitz für die Müllerfamilie gebaut wurde.

Ihr Ururgrossvater Andreas Frey hatte das Mühlegebäude errichtet. «Wir haben das Bauland gekauft, um ein spekulatives Projekt zu verhindern. Wenn hier was gebaut wird, wollten wir mitbestimmen und nachhaltig bauen», sagte Hans Peter Sigrist-Frey im Herbst 2020.

Das zeitgemässe Projekt in der Idylle oder «an diesem verwunschenen Ort», wie die André Roth AG auf ihrer Website schreibt, wurde explizit auf das angrenzende Quartier ausgerichtet und durch einen unabhängigen Ortsbildschutzbeauftragten abgesegnet. Die Aussenfassade und die Balkone in Richtung Surb werden aus Holz gestaltet und passen sich so optisch in die historische Facette des Quartiers ein:

zvg/Swiss Interactive AG

Durch die grossen Fenster zur Surb hin werden die Wohnungen mit 3,5, 4,5 und 5,5 Zimmern jeweils komplett mit Licht durchflutet. Denn der Wohnbereich geht fliessend über in Essbereich und Küche. Der Surbblick ist unverbaubar:

zvg/Swiss Interactive AG

Auf der Rückseite blicken die Bewohnerinnen und Bewohner auf die natürliche Felswand. «Man wohnt hier am Felsen − das darf man auch spüren», sagt Pascal Roth. Auf der Dachfläche sind Solarzellen geplant.

Fast alle Wohnungen sind bereits vergeben

Das ökologische Profil wird erweitert durch Erdsonden, die der Wärmegewinnung dienen. Diese werden etwa 175 Meter in den Boden eingesetzt und entziehen ihm Wärme. Das ist im Vergleich zu Ölheizungen ressourcenschonend und spart Heizkosten. Mittels sogenanntem Free Cooling werden die Wohnungen im Sommer auf natürliche Art gekühlt. Die zur Verfügung stehenden Parkplätze in der Tiefgarage werden mit Lehrrohr-Anschlüssen für Elektroautos ausgerüstet.

«Nebst der Makrolage in Endingen gehören sicher auch der ökologische Aspekt und die Mikrolage im Quartier zu den Verkaufsargumenten», sagt Pascal Roth. So ist nur noch eine 5,5-Zimmer-Wohnung zu haben, die restlichen neun sind bereits reserviert. «Bis nach den Sportferien sollen die Verträge unterzeichnet werden.»