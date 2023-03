Endingen Mit zwölf Jahren erhielt sie ihr erstes iPad: Heute leitet Carole Meier Kurse und illustriert für einen Comicverlag Surb Art bietet jungen Kunstschaffenden eine Plattform – im Vorfeld der Vernissage diesen Freitag in Würenlingen fanden Kreativ-Workshops statt. Ein Werkstattbesuch beim Kurs für Digitales Zeichnen mit Carole Meier, 17.

Carole Meier (links) gibt den jungen Kunstschaffenden wertvolle Tipps im digitalen Zeichnen. Bild: Matthias Moser

Das blassblaue Licht der iPads beleuchtet die Gesichter der zehn Jugendlichen, die sich vornüber gebeugt mit ihren Digitalstiften auf der Screenoberfläche vorantasten.

Im Jugendtreff Lokara in Endingen sitzen sie dicht nebeneinander eingesunken im übergrossen Sofa und sind gerade daran, eine App auf ihre Geräte runterzuladen, um mit den ersten Schritten im Zeichenprogramm zu starten. «Das Gute ist, dass ihr mit all diesen Zeichenstilen, die das Programm bietet, nur einen einzigen Stift braucht», erklärt die junge Kursleiterin Carole Meier aus Würenlingen.

«Wow, das kann man spiegeln, toll», entfährt es einer Jugendlichen, die erste Striche auf ihrem iPad zieht und die Werkzeugleiste gleich rauf und runter durchprobiert. Ansonsten sind alle ruhig und konzentriert. Manchmal ertönt ein «Sie», gefolgt von einer Frage. Carole Meier, die selber kaum älter als die Teilnehmenden ist, beantwortet sie alle geduldig. «Du musst einen Kreis machen und dann drücken,» rät die bald Siebzehnjährige den Anfängern.

Letztes Jahr teilgenommen, jetzt ist sie Kursleiterin

Ein Beamer projiziert die Zeichenoberfläche der Workshopleiterin an die Wand. So können die Jugendlichen ihren Ausführungen besser folgen. In kürzester Zeit hat Carole Meier aus dem Kreis ein Gesicht gezaubert. «Wollt ihr auch so was können?», fragt sie verschmitzt in die Runde. «Au ja!», klingt es einstimmig aus dem Sofa. Ein Klassiker, wird die Neolehrerin später sagen: Alle möchten Gesichter zeichnen können.

Carole Meier am Kreativ-Workshop im Jugendtreff in Endingen. Susanne Holthuizen

Während im Hintergrund sphärische Musik erklingt und die Zeichnenden in sich versunken fleissig Gesichter produzieren, erklärt Nando Stauffacher von der Jugendarbeit Surbtal Würenlingen (Jast) das Workshop Prinzip: «Wir möchten den Jugendlichen die kreative Leidenschaft ungefiltert weitergeben, deshalb leiten die Ausstellenden die Kurse.» Carole Meier hat letztes Jahr im Dorfmuseum Lengnau bei der Surb Art mitgemacht und ihre Kunst zum Besten gegeben; dieses Jahr unterrichtet sie zum ersten Mal Digitales Zeichnen.

Geschichten malen aus Leidenschaft

Nach anderthalb Stunden ist der Crashkurs zu Ende und die Neugierde geweckt. Die Neueinsteiger können ihre Werke ausdrucken oder sich auf einem Stick mitgeben lassen, um zu Hause daran weiterzuarbeiten. Nicht alle besitzen ein eigenes Gerät und geben die von der Schule ausgeliehenen iPads wieder ab. «Ein kleines Präsent für dich, Carole», bedankt sich der Jugendarbeiter und überreicht der frischgebackenen Workshoplehrerin einen Neo-Pass für die Badenfahrt. «Damit du dich an deinen Einstand bei uns erinnerst.»

«Ich habe mit meinen Fingern ständig auf dem Handy rumgemalt», lässt sich Carole Meier über ihre Anfänge entlocken. Mit zwölf wünschte sie sich zum Geburtstag ein iPad mit Stift, heute besitzt sie ein eigen verdientes Gerät mit allen angesagten Illustration-Features. Die talentierte junge Frau konnte nach ihrer ersten Ausstellung bei der Surb Art ihr Portfolio beim Zürcher Comicverlag Strapazin zeigen und wurde prompt mit einer Serie von zwölf Illustrationen beauftragt.

Carole Meier weiss noch nicht so recht, wohin sie ihre grosse Leidenschaft führen wird. «Ich habe noch ein Jahr Kanti vor mir», sagt sie, «dann sehen wir weiter, vielleicht Gamedesignerin oder Programmiererin.» Auch ein Psychologiestudium kann sie sich vorstellen, denn ihre Figuren basieren auf Geschichten, die sie sich selber ausdenkt. Dieses Wochenende wird sie jedenfalls mit ihren Fantasy-Bildern und anderen Kreativtalenten erst einmal bei der Surb Art in Würenlingen zu sehen sein.

Vernissage Surb Art: Freitag, 17. März, ab 19 Uhr im Postgebäude in Würenlingen. Weitere Infos unter www.jast.li.