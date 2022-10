Endingen Mit 150 km/h an der Schule vorbeigerast? Das Video reicht vor nicht für eine Verurteilung Ein junger Fahrzeuglenker war in Endingen innerorts laut Anklageschrift massiv zu schnell unterwegs. Trotzdem wurde er freigesprochen.

Auf der Lochstrasse in Endingen fuhr ein Autofahrer an der Bezirksschule und der Badi mit 150 km/h vorbei. Sandra Ardizzone

An einem Freitag im Oktober 2021, kurz nach 23 Uhr reisst an der Lochstrasse in Endingen Autolärm ein Ehepaar aus dem Schlaf. Der Mann greift zum Handy, filmt die Fahrt eines weissen Wagens der gehobenen Mittelklasse mit schwarzem Dach und informiert die Polizei.

Zweieinhalb Stunden später klingelt diese an der elterlichen Wohnung von Kevin (Name geändert) und nimmt den 18-Jährigen mit auf den Posten. Beschuldigt der qualifiziert groben Verletzung der Verkehrsregeln sei Kevin zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten bedingt zu verurteilen.

«Gemäss Weg-Zeit-Analyse durch die Kantonspolizei Aargau fuhr der PW bei einer signalisierten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf Höhe der Bezirksschule (Toleranz bereinigt) mit einer Geschwindigkeit von mindestens 150 km/h», hält die Staatsanwältin in der Anklageschrift fest.

Vor Bezirksgericht Zurzach wiederholte er, was er bei der Untersuchung ausgesagt hatte: An jenem Abend habe er beim Volg Endingen einen Kollegen treffen wollen, um gemeinsam nach Baden zu fahren. Als der Kollege auf sich warten liess, sei er eine kleine Runde durchs Dorf gefahren dabei auch über die Lochstrasse. «Kurz nach dem Schwimmbad habe ich kurzzeitig beschleunigt, ich denke so auf 70 km/h.»

Wegen Verfahren die RS verschoben

Kevin – ein höflicher junger Mann – hat eine kaufmännische Ausbildung an einer Privatschule abgeschlossen. Gegenwärtig hat er einen Job und verdient netto 4265 Franken. Die Anstellung ist bewusst zeitlich begrenzt, weil er im kommenden Januar in die RS einrücken sollte und wollte. «Weil dieses Verfahren hängig ist, wurde die RS auf dem Sommer verlegt.»

Kurzfristig hatte Kevins Anwalt bei Gericht Fotos vom fraglichen, auf Kevins Vater eingelösten PW eingereicht: Darauf ist zu sehen, dass das Dach des weissen Wagens – anders als bei jenem im Video – nicht bis zu den Randleisten schwarz ist.

Die Staatsanwältin ging in ihrem Plädoyer vor allem auf rechtliche Fragen über die Verwendung von Videos bei polizeilichen Ermittlungen ein. Grosse Bedeutung hätten dabei offiziell eingesetzte Dashcams, bei schweren Straftaten können, so die Anklägerin, aber auch privat aufgenommene Videos Verwendung finden.

Video des Hobby-Ermittlers sei von zweifelhafter Qualität

Diesbezüglich äusserte der Verteidiger sich sehr kritisch: Es könne nicht angehen, dass Hobby-Ermittler mit Videos von zweifelhafter Qualität die Arbeit der Polizei übernehmen. Zudem habe sich der Handy-Filmer als Auskunftsperson bei seinen Aussagen gegenüber der Polizei mehrfach widersprochen. «Vor allem aber wurde keine, Ergebnis offene Untersuchung geführt: Für die Polizei hat mein Mandant von Anfang an als Täter festgestanden.»

Kevin sei unschuldig und freizusprechen, «auf jeden Fall aus Mangel an Beweisen». Wegen einer Übertretung – den 20 km/h zu schnell – sei er zu einer Busse von 400 Franken zu verurteilen.

Das Gericht unter Vorsitz von Präsident Cyrill Kramer folgte diesem Antrag einstimmig und sprach Kevin frei. «Allein schon wegen der miserablen Qualität des Videos, auf dem weder das Auto richtig noch das Kennzeichen und der Fahrer zu erkennen sind. Zudem steht die Weg-Zeit-Analyse auf wackeligen Beinen.»

Wegen der zugestandenen 20 km/h zu viel wird Kevin zu 400 Franken Busse verurteilt. Die Kosten des Verfahrens gehen zu vier Fünftel zu Lasten des Staates, ein Fünftel muss der 19-Jährige bezahlen.