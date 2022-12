Endingen «Ich hätte nie gedacht, dass es so emotional wird»: Markus Keller schliesst seine Garage Cäsar Seit 40 Jahren begrüsst Markus Keller Kundinnen und Kunden in der Garage an der Hauptstrasse in Endingen, seit 25 Jahren ist er deren Chef. Nun geht er in den Ruhestand.

Markus Keller führt seine Garage Cäsar in Endingen noch bis Ende Jahr. Alex Spichale

«Das mit dem lachenden und dem weinenden Auge trifft tatsächlich zu», sagt Markus Keller. «Ich hätte nie gedacht, dass das eine derart emotionale Geschichte werden könnte.» Ende Jahr wird er die Garage Cäsar in Endingen schliessen, die er in den vergangenen 25 Jahren als Inhaber geführt hat. Seine Verbundenheit mit dem Betrieb reicht allerdings viel weiter zurück. «Ich habe die Garage zusammen mit meinem Vater Cäsar Keller aufgebaut», erklärt Markus Keller. «Früher, auch beim Handball, war ich einfach der kleine Cäsi. Dieser Übername ist mir geblieben.» Damit wäre auch die Firmenbezeichnung erklärt.

«Insgesamt arbeite ich jetzt seit gut 40 Jahren in diesem Betrieb», so Markus Keller. «Ich habe hier meine Lehre absolviert. Nach der Lehre war ich für einige Jahre weg. Ich war in verschiedenen Garagen, unter anderem in Genf. Eine Zeitlang habe ich als Gerüstbauer gearbeitet. Das war spannend, aber streng. Dann hat mich mein Vater zurückgerufen. Ich war während zehn Jahren Werkstattchef und bin mit 27 Jahren Geschäftsführer geworden.»

In all den Jahren habe sich eine extreme Verbundenheit mit vielen Kundinnen und Kunden entwickelt, stellt er fest. «Oft hatte ich das Gefühl, als sei ich so etwas wie ein Coiffeur, wenn Leute mir private Dinge anvertraut haben. Ich habe den Austausch immer geschätzt.»

Tränen, Irrfahrten auf drei Rädern und vergessene Schläuche

Er erinnert sich auch an spezielle Momente. An Frauen, die beim «Abschied» von ihren Autos weinten, oder an einen, wie er sagt, «knorrigen» Mann, dem die Trennung von seinem geliebten Wagen Tränen in die Augen trieb.

Auch an die vielen Lehrlinge, die in der Garage Cäsar ausgebildet wurden, erinnert er sich gerne. «Die Lehrlinge haben mir immer das Gefühl vermittelt, dass man der Jugend nah bleibt. Ehemalige Lehrlinge haben immer wieder hereingeschaut.»

Auch spektakuläre Momente habe er erlebt, sagt Markus Keller. So etwa, als ein Autofahrer nach dem Tanken den Schlauch vergass, davonfuhr und mit dem Schlauchrest bis ins Nachbardorf fuhr. Oder als ein Auto, nach einer Kollision mit einer Mauer und einer Irrfahrt auf drei Rädern, auf dem Vorplatz der Garage zu stehen kam und abgestellte Neuwagen beschädigte.

Im Spannungsfeld der Entwicklung

Während einiger Jahre hatte die Garage Cäsar die Vertretung der Marke Mazda, später folgten Toyota und seit 2007 Suzuki. «Zehn Jahre loyale Partnerschaft», steht denn auch auf einem Schild des Suzuki-Importeurs im Empfangsraum zu lesen. «Auch von der technischen Seite her hat sich vieles verändert», stellt Markus Keller fest. «Mit den elektronischen Steuerungen, die es natürlich braucht, damit die Motoren sauberer werden konnten, sind auch die Anforderungen an die Garagenbetriebe stark gestiegen.»

Konnten einst Autos mit relativ rudimentären Mitteln repariert werden, brauche es heute eine entsprechende Infrastruktur und für jedes Modell eine spezielle Software. «Die dicken Ersatzteilkataloge sind erst durch Mikrofichen abgelöst worden. Heute ist, mit den entsprechenden Lizenzen, alles online zu finden. Wenn allerdings etwas abstürzt, geht gar nichts mehr.»

Auch das Geschäft mit dem Verkauf von Neuwagen sei – wegen schmälerer Margen – schwieriger geworden. Zudem würden die wechselnden Corporate-Identity-Anforderungen der Hersteller und Importeure, speziell an die Gestaltung von Verkaufsräumen, Garagenbetriebe oft vor grosse finanzielle Herausforderungen stellen.

«Vieles ist verschlimmbessert worden, und die Leute in der Praxis müssen das ausbaden», so Markus Keller. «Ich habe aber nie etwas anderes gekannt. Man lernt, damit zu leben. Ich sehe das relativ pragmatisch. So ist eben das Leben. Es war jedenfalls spannend und interessant. Und ich kann – bis auf wenige Tage – sagen, dass ich immer gerne zur Arbeit gegangen bin.»

Inzwischen ist die Garage Cäsar verkauft worden. Die Übergabe erfolgt auf den Jahreswechsel. Einziehen wird eine Firma, die sich auf die Reparatur von Hagelschäden an Autos spezialisiert hat. «Ein cleveres Geschäftsmodell», meint Markus Keller. «Beule bleibt Beule.» Installiert werden soll zudem eine Waschstrasse, und die Tankstelle soll erneuert werden.

Und jetzt: demnächst im Ruhestand? «Ich habe verschiedene Projekte», verrät Markus Keller. «Ich arbeite gerne an meinem Haus. Bis jetzt fehlte mir die Zeit dafür. Ich habe einen Garten, den ich pflege, und ich habe verschiedene Hobbys und einen grossen Freundes- und Kollegenkreis.»