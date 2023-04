Endingen Hunderttausende Bienen leben im neuen Bienenzentrum: «Oberste Priorität hat die Zucht von reinrassigen Königinnen» Besuch im Zentrum in Endingen, das vor Jahresfrist eröffnet hat: Kinder des Surbtaler Ferienpasses sind begeistert und lassen sich die Welt der Bienen erklären.

Beat Bolliger vom Imkerverein: «Wir haben hier im Zentrum zehn Völker, die aus je zwischen 60’000 und 70’000 Bienen bestehen.» Bild: Mathias Förster / CH Media

Früher Freitagnachmittag am Ortsrand von Endingen: «Bienenzentrum Zurzibiet» steht an dem schlichten Gebäude auf freier Wiese, dem das alte Schützenhaus gewichen war. Drinnen steht wartend Beat Bolliger. Es ist still, nichts summt. Schlag 14 Uhr aber ist es vorbei mit der Ruhe.

19 Mädchen und Buben zwischen sechs und zehn Jahren mit roten Backen und erwartungsfroh glänzenden Augen stürmen in den mit wenigen Glaswänden unterteilten Raum. Die meisten der Kids werden wohl Honig im Glas vom heimischen Zmorgetisch ebenso kennen wie das «Uii, pass uf» vom Mami, wenn der Zvieri-Nussgipfel von einem Bienli attackiert wird. Jetzt aber – mit dem Ferienpass – wollen sie tiefer eintauchen in die Welt der besonders fleissigen unter den Insekten.

Beat Bolliger ist Aktuar des «Imkervereins Zurzibiet» und einer der ehrenamtlichen Führer durch das vor Jahresfrist eröffnete Zentrum. «Früher hatte es auf jedem Bauernhof ein Bienenhaus. Ich hatte schon als Schüler zwei Bienenvölker, die ich viel lieber betreute, als Ufzgi zu machen. Allerdings waren es furchtbare ‹Stächcheibe›.» Dagegen habe nur etwas geholfen: Eine neue Königin musste her.

«Die habe ich mir mit dem Sackgeld gekauft und meine Bienen haben tatsächlich seltener gestochen», so Bolliger. Mit dem kleinen, persönlichen Exkurs hatte er auf Anhieb die ganze Aufmerksamkeit der kleinen Besucher gewonnen und sie – mir nichts, dir nichts - mitten in das spannende Leben und Sozialverhalten der Honigproduzentinnen geführt.

Impressionen aus dem Bienenzentrum. Bild. Mathias Förster

Zunächst gingen Stücke von trockenen Waben von Kind zu Kind: «Ihr müsst sie sehr gut anschauen.» Sie seien sechseckig, stellte ein Bub fest; ein Mädchen fand sie «klebrig und leicht süss».

Die vereinzelten, winzigen, weissen Punkte, die Kinder mit besonders guten Augen erblickten, seien Eier, hielt Bolliger fest, was staunende «Ohhs» zur Folge hatte. Diese mehrten sich noch ob der Tatsache, dass eine Königin bis 2000 Eier pro Tag legt. Mit der Frage «Wollt ihr Bienen anschauen?» wurden die «Ohhs» von einstimmigem lauten «Jaaa» abgelöst. Und auf die Frage, ob jemand Angst habe, folgte 19-faches Kopfschütteln.

Die Kinder erhielten im Rahmen des Ferienpasses einen Einblick in die Welt der Bienen. Bild: Mathias Förster

Zwei Meitli und zwei Buben entschieden sich aber dennoch für einen «Bienenschleier» - einen vom Scheitel fast bis fast zur Sohle reichenden Schutz aus dünnem Stoff mit durchsichtigem Visier. Als Bolliger erwähnte, er sei schon häufig gestochen worden, wurde er von den Kids flugs zum Helden befördert.

Dieser klärte sie ausserdem darüber auf, dass Bienen viel Wasser brauchen, aber nicht gerne angespritzt werden und noch viel mehr jede Form von Rauch verabscheuen.

Er zeigte verschiedene, in der Imkerei verwendete Rauchentwickler, steckte sich seinen eigenen in Form eines Stumpens an und öffnet einen Bienenstock. «Wir haben hier im Zentrum zehn Völker, die aus je zwischen 60’000 und 70’000 Bienen bestehen. Wir konzentrieren uns allerdings nicht auf den Honig – unsere oberste Priorität hat die Zucht von reinrassigen Königinnen. Pro Jahr schlüpfen bei uns zwischen 200 und 300 solche.»

Der Stolz in Bolligers Stimme ist unüberhörbar. Die «Ferienpässler» aber blicken gebannt auf die dicht bekrabbelten Bienenwaben, die der Imker aus dem Stock holt. Die Bienenböcke, Drohnen geheissen, bevölkern etwas kleinere Waben. Der Imker greift sich vorsichtig eine Drohne und legt sie – «die stechen nicht» – in Sanyas Hand.

Ob die Zehnjährige in dem Moment den Atem angehalten hat, lässt sich in der Menge der sich um die Sensation drängenden Gschpänli nicht klären. Klar aber ist, dass Drohnen in der Folge in den Händen von drei oder vier weitere Kids herumkrabbeln.

Blick auf das Bienenzentrum Endingen. Bild: Mathias Förster

Es folgen aufregende Informationen wie diese, dass eine Königin von sechs bis acht Drohnen befruchtet wird, was im Fluge geschieht und unmittelbar nach getaner Arbeit zum Tod der Drohne führt. Oder dass die Wachsmotte – einer von leider mehreren Bienen-Schädlingen – die Waben komplett auffrisst, dass eine Königin bis zu fünf Jahre alt werden kann, eine Arbeitsbiene hingegen nur zwischen einem und neun Monate lebt.

Mit einem kleinen Glas Endinger Honig im Sack und vielen fesselnden Eindrücken im Kopf hüpften die frischgebackenen kleinen Bienenkenner nach 90 Minuten beglückt heimwärts.