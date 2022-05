Endingen Goalie, Sportchef und Vereinspräsident: Die Surbtaler Handballer haben ihren «Villu» verabschiedet Christian Villiger hat den TV Endingen geprägt. In drei Jahrzehnten hat er viele Hoch und Tiefs miterlebt. Nun sagt er Adieu.

Christian Villiger gewann 2016 an den Swiss Handball Awards den Special Award für langjährige Verdienste. Handball World/Adrian Ehrbar

Er erlebte in fast 30 Jahren viele nervenaufreibende Auf- und Abstiegsspiele und war daran beteiligt, dass 2015 die Go Easy-Arena in Siggenthal Station eröffnet wurde: Nun ist Christian Villiger verabschiedet worden.

Der Torhüter, langjährige Sportchef, Präsident und Geschäftsführer des TV Endingen respektive der Endinger Handball GmbH war bis zuletzt in den unterschiedlichsten Funktionen tätig und wirkte auch unter der 2021 eingeläuteten Ära «Handball Endingen» im Hintergrund weiter. Unter anderem ihm ist es zu verdanken, dass es der TV Endingen als sympathischer Dorfverein geschafft hat, über drei Jahrzehnte konstant in der Nationalliga zu spielen. Immer wieder mal im Oberhaus, oft in der Nationalliga B.

Der TV Endingen steigt in die NLA auf. Captain Christian Riechsteiner (links) und Christian Villiger (rechts), präsentieren 2017 ironisch den selber gebastelten Pokal. Alexander Wagner

«Ohne ihn wäre der Spitzenhandball in Endingen nicht dort, wo er jetzt steht», heisst es in einer Mitteilung. «Ohne diesen unermüdlichen Antreiber und Optimisten gäbe es viele Erfolgsgeschichten nicht, die im Surbtal gefeiert werden konnten.»

Vom Torhüter zum Sportchef

Die Wege von Christian Villiger und dem TV Endingen kreuzten sich vor rund 27 Jahren, als der junge Torhüter sich dem Nationalliga-B-Team in Endingen anschloss. Der Erfolg liess nicht lange auf sich warten und die Mannschaft stieg bald in die Nationalliga A auf. Seinen grössten Erfolg habe «Villu», neben dem Spielfeld verbucht, als er in Endingen seine künftige Frau Chantal kennenlernte, die ihn auf seinem Weg begleitet und unterstützt hat.

Nach zwei Saisons zwischen den Pfosten in der Nationalliga, trat Villiger sportlich etwas kürzer und spielte mehrheitlich in der zweiten Mannschaft. Dass seine rund 20-jährige Karriere neben dem Spielfeld erst beginnen sollte, ahnte er damals nicht. Es war die Zeit, als Samir Sarac, der wurfstarke ehemalige Nationalspieler aus Bosnien-Herzegowina, Spielertrainer der ersten Mannschaft wurde. Der in diesem Geschäft noch unerfahrene Villiger übernahm als Sportchef und wurde vom damaligen Geschäftsführer tatkräftig unterstützt. Endingen, das damals eine der erfolgreichsten Phasen feierte, konnte sich sieben Spielzeiten in der höchsten nationalen Liga halten.

Kein Aufstieg, weil Wildcard an anderes Team ging

Der Funktionärskarriere von Christian Villiger tat das aber keinen Abbruch und er übernahm für drei Jahre den Posten als Präsident des Gesamtvereins und erlebte in dieser Zeit die 100-Jahr-Feier des TV Endingen. Den Tiefpunkt in seiner Karriere als ehrenamtlicher Funktionär erlebte er 2006, als die CS Chênois Handball am grünen Tisch eine Wildcard zugesprochen bekam und anstelle von Endingen in die Nationalliga A aufsteigen durfte. Unter Tränen soll er nach dem Entscheid das Sitzungszimmer verlassen haben. Immerhin: Ein Jahr später hiess der Aufsteiger dann wieder TV Endingen.

Ab 2008 war Endingen permanent zwischen Rang 9 bis 11 platziert und Trainer Zoltan Cordas gelang es, während seiner siebenjährigen Tätigkeit bei Endingen viele Junge ins Team einzubauen. Zwischen Villiger und Cordas entwickelte sich eine tiefe Freundschaft, die mit dem Zusammenbruch des Trainers während eines Meisterschaftsspiels auch sorgenvolle Momente beinhaltete. Zwei prägende Erlebnisse, die Villiger als Funktionär erleben durfte, waren zum einen der Schweizer Cupfinal 2017, den Endingen als erstes NLB-Team überhaupt vor vollem Haus austragen durfte, aber verlor.

Endingen schaffte es 2017 als erste NLB-Mannschaft in den Cupfinal. Dort unterlagen die Surbtaler dem Spitzenteam aus Thun. Alexander Wagner

Zum anderen das Spiel ein Jahr zuvor gegen den HSC Suhr Aarau, um den Aufstieg in die NLA, das 29:29 ausging und wiederholt werden musste. Auch bei der zweiten Partie fanden 2000 Zuschauer den Weg ins Go Easy. Leider verloren die Surbtaler.

Volles Haus im Mai 2016 beim Wiederholungsspiel zwischen Endingen und Suhr Aarau. Alexander Wagner

In der neue Organisation in den Hintergrund gerückt

Die Arena wurde 2015 eingeweiht. «Mit viel Leidenschaft und Herzblut hat Villiger sich für eine neue, moderne Spielstätte und eine richtige Heimhalle für Endingen eingesetzt», heisst es in der Mitteilung weiter. Im Dezember sei die Go Easy Sport & Freizeit Arena mit einem packenden Derby gegen den STV Baden eröffnet worden, das Endingen mit 32:27 für sich entscheiden konnte.

Der Endinger Spitzensport wurde vergangene Saison vom Turnverein ausgegliedert und in eine Aktiengesellschaft überführt. Mit diesem Wechsel übergab Villiger den Spitzensport neuen Organisation rund um Roger Küng und unterstützte das neugegründete Handball Endingen fortan im Hintergrund.

Christoph Spuler dankt und verabschiedet Christian Villiger (links) nach seiner jahrelangen Tätigkeit für den Handball in Endingen. zvg/Renato Cescato

Vor kurzem wurde Christian Villiger am zweitletzten Heimspiel durch Christoph Spuler (Präsident TV Endingen) und Roger Küng (Verwaltungsratspräsident Handball Endingen) verabschiedet. «Wie es sich unter Handballern gehört, auf dem Spielfeld, vor den Fans, dort wo sich «Villu» jahrelang für den Spitzensport im Surbtal eingesetzt hat.»