Endingen Erster Hof in Aargau erhält Bewilligung für Hofschlachtungen Der Schlachthof der Familie Hauenstein in Endingen ist der erste Hof im Aargau, welcher eine Bewilligung für die Hoftötung erhalten hat. Wir haben ihn besucht.

Tele M1

«Es ist schön fürs Tier, dass wir es so machen dürfen. Das Tier sollte meines Erachtens nichts merken – und es gehört mittlerweile so dazu.», sagt Landwirt Markus Hauenstein. Den Tieren der Familie Hauenstein auf dem Loohof in Endingen ist es sauwohl. Genau das hat sich die Familie auf die Fahne geschrieben. Den Tieren soll es gut gehen – bis zur letzten Minute. Darum setzt die Familie auf Hoftötungen. Als erster Hof im Aargau hat die Familie Hauenstein eine Bewilligung dafür erhalten.

Wie ein solches Prozedere aussieht und was ein Tierarzt dazu sagt, erfahrt ihr im Video.