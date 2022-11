Endingen Wintergmeind sagt Ja zu höheren Abwassergebühren und spricht 3,8 Millionen Franken für Sanierung der Werkleitungen Im Zusammenhang mit der Generellen Entwässerungsplanung GEP müssen verschiedene Arbeiten an der Weidgasse und dem Eibenweg sowie am Cholgenbach durchgeführt werden. Die Wintergmeind hat dafür einen Kredit genehmigt.

In Endingen kostet das Abwasser künftig mehr. Daniel Weissenbrunner

Von 2,80 auf 3.10 Franken pro Kubikmeter: Die Endinger Wintergmeind hat am Freitagabend die angepasste Verbrauchsgebühr bei Abwasser abgesegnet. Die Anpassung nötig machen Investitionen im Rahmen der Generellen Entwässerungsplanung GEP, die unweigerlich zu einer erhöhten Verschuldung der Spezialfinanzierung Abwasser führen würden, wie der Gemeinderat in der Einladung schrieb.

Für Arbeiten im Bereich Strasse, Wasser, Abwasser, Bach und Refuna hat das Stimmvolk ausserdem einstimmig einen Kredit über 3,8 Millionen Franken gesprochen. Diese erfolgen im Zusammenhang mit weiteren Massnahmen für die GEP. Da sich die planmässig nächste Etappe verzögert, werden nun die Werkleitungssanierung Hinterstieg/Eibenweg/Weidgasse sowie die Hochwasserschutzmassnahmen Littenbach/Cholgebach vorgezogen.

Darin eingeschlossen sind etwa eine Vergrösserung der Abwasserleitung im Bereich Hirschengasse, der Ersatz der Trinkwasserleitung im Hinterstieg, Eibenweg und in der Weidgasse sowie die Erneuerung der Kanalisationsleitung im Eibenweg. Auch soll der Cholgenbach im Bereich Weidgasse ab Einlenker Hinterstieg bis Einlenker Eibenweg neu in einen Rechteck-Kanal umgelegt werden. «Am Hochwasserschutzprojekt Cholgenbach beteiligt sich der Kanton finanziell nur am Teil der Querschnittvergrösserung», so der Gemeinderat in der Einladung weiter. Die Gemeinde trage für dieses Teilprojekt die Nettokosten von 535‘000 Franken.

Nebst dem Budget 2023 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 111 Prozent genehmigte die Gemeindeversammlung auch einstimmig eine Kreditabrechnung. Weiter sagte das Stimmvolk Ja zu verschiedenen Pensenerhöhungen in den Bereichen Schulleitung und -verwaltung der Primarschule, der Bauverwaltung Surbtal, der Schulverwaltung Oberstufe und der Überregionalen Schulsozialarbeit. (az)