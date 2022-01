Endingen 13-jährige Velofahrerin nach Kollision verletzt – Polizei sucht Zeugen Bei einer Kollision mit einem Lieferwagen in Endingen wurde eine 13-jährige Velofahrerin leicht verletzt. Der Lenker machte sich aus dem Staub.

Der Unfall ereignete sich kurz nach halb 8 Uhr am Montagmorgen in Endingen: Die 13-Jährige fuhr mit ihrem Velo auf der Würenlingerstrasse in Richtung Dorfmitte, als sie von einem Lieferwagen überholt und touchiert wurde. Dabei stürzte das Mädchen und verletzte sich leicht, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Der Lieferwagen-Fahrer fuhr nach der Kollision weiter. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder zum Unfall machen können. Sie werden gebeten, sich beim Stützpunkt Baden (056 200 11 11) zu melden. Gemäss Polizeiangaben dürfte es sich um einen weissen Lieferwagen mit schwarzen Seitenspiegeln handeln. Am Steuer sei eine männliche Person gesessen.

