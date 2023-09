NLB-Handball HSG Baden-Endingen steht vor einem richtungsweisenden Spiel Wer verteidigt seine Position in der Spitzengruppe? Um diese Frage geht es im Spiel vom Samstag - die HSG Baden-Endingen empfängt die SG Yellow/ Pfadi Espoirs aus Winterthur.

Marco Giovanelli von Baden-Endingen beweist seine Kaltschnäuzigkeit im Gegenstoss. BIld: zvg

Die HSG Baden-Endingen steht am Samstag vor einem wegweisenden Spiel: Sie empfängt die Espoirs aus Winterthur (18 Uhr, GoEasy in Siggenthal). Wer gewinnt, bleibt in der Spitzengruppe. Wer verliert, fällt ins Mittelfeld zurück. Das Gästeteam ist gespickt mit jungen Talenten, die auf dem Sprung in die erste Mannschaft sind oder regelmässig zu Einsätzen in der höchsten Liga kommen.

Die SG Yellow/ Pfadi Espoirs will mit dem Abstieg so wenig wie möglich zu tun haben und in den ersten Runden punkten, um der Entwicklung der Talente Raum zu geben. Der Saisonstart gelang: Mit 25:21 besiegten die Winterthurer in Horgen/Wädenswil einen der Ligafavoriten. Den TV Möhlin mit Trainer Zoltan Majeri schlugen sie mit 27:23. Einzig gegen die Schaffhauser Espoirs resultierte eine knappe 22:23-Niederlage.

Das schnelle Spiel und Juniorennati-Goalie Kusnandar sind die Stärken der Winterthurrer. Auf sie wird ihr Trainer Kurgalija auch gegen die HSG Baden-Endingen setzen. Die Aargauer stehen mit zwei Siegen und einer Niederlage gegen das ungeschlagene Emmen auf Rang 4. Der Angriff mit Kedzo und Bühler im Rückraum kommt immer besser in Fahrt. Die Verteidigung steht noch nicht solide genug. Daran will Trainer Björn Navarin mit dem Tam arbeiten. Mit Grzentic, Grau und Onamade fehlen wichtige Spieler verletzungsbedingt. (az)