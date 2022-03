Rettungsaktion Suche nach Verschütteten: Feuerwehr im ukrainischen Sumy steht mit Ausrüstung aus dem Aargau im Einsatz

Bei einem russischen Bombenangriff in der Nacht auf Dienstag wurden in der ukrainischen Stadt Sumy mehrere Menschen verschüttet. Videos zeigen Rettungskräfte, die mit Jacken der Stützpunktfeuerwehr Baden ausgerüstet sind, bei der Suche nach den Opfern. Das Material brachte einst der Verein Help-Point Sumy aus Wohlen in die Ukraine.