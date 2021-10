Döttingen Spielsalon mit Pistole ausgeraubt – Täter trotz Helikopter-Fahndung flüchtig In Döttingen wurde ein Raubüberfall auf einen Spielsalon verübt. Bei der Fahndung kam ein Helikopter der Grenzwacht zum Einsatz. Der ca. 20-jährige Täter ist flüchtig.

Am Donnerstagmittag meldeten AZ-Leser einen grösseren Polizeieinsatz im Raum Döttingen. Dies bestätigte die Kantonspolizei Aargau auf Nachfrage. Grund für die erhöhte Polizeipräsenz sei ein Raubüberfall auf einen Spielsalon an der Hauptstrasse in Döttingen:

Kurz nach 13 Uhr habe ein unbekannter Mann den Spielsalon betreten und die Betreiberin mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Er habe Geld verlangt und sei dann in allgemein Richtung Klingnau geflüchtet.

Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung kam auch ein Helikopter der Grenzwacht zum Einsatz. Dieser sei laut Bernhard Graser, Mediensprecher der Kapo, zufällig für einen Übungsflug in der Luft gewesen und habe per Funk von der Fahndung gehört. Da sich an Bord ein Hundeführer mit Diensthund befand, wurde dieses Team zur Unterstützung direkt in den Einsatzort geflogen.

Der Diensthund konnte eine Spur nach Kleindöttingen aufnehmen, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Das zeitnah durch den Hund angezeigte Gebäude wurde im Anschluss durchsucht. Die Durchsuchung sei jedoch jedoch negativ verlaufen. In diesem Zusammenhang wurden drei Personen befragt, bei denen der Tatverdacht eindeutig ausgeschlossen werden konnte.

Der ca. 20-jährige Täter trug laut Auskunft der Polizei graue Trainerhosen und einen schwarzen Kapuzenpullover. Gemäss Opfer hatte der Unbekannte auffällig blaue Augen und sprach akzentfrei Schweizerdeutsch.

Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen zur Täterschaft aufgenommen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit der Zentrale Ermittlung in Aarau (Tel. 062/835'81'81) in Verbindung zu setzen.

Die aktuellen Polizeibilder: