Döttingen «GCZ» und «FCZ» an die Wände geschmiert – Polizei fasst mutmassliche Täter Die Kantonspolizei hat eine Serie von Sprayereien in Döttingen geklärt und drei junge Männer als mutmassliche Täter ermitteln können.

Solche Bekundungen wurden seit Frühling 2022 an die Döttinger Wände geschmiert. Kapo AG

Es waren Bekundungen zu den Fussballclubs FC Zürich und Grasshoppers, welche ab Frühling 2022 in Döttingen vermehrt auftauchten. Die Farbschmierereien unterschiedlicher Grösse verunstalteten Mauern, Fassaden, Elektrokästen und andere Objekte.

Aufgrund von Hinweisen und weiterer Ermittlungen kam die Kantonspolizei Aargau drei Schweizern im Alter von 19 und 20 Jahren auf die Spur. Während zwei von ihnen in der Region leben, wohnt der dritte gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau im Kanton Zürich. Ihnen legen Polizei und Staatsanwaltschaft über ein Dutzend Sprayereien mit einem Gesamtsachschaden von rund 17’000 Franken zur Last. Die Beschuldigten sind nur teilweise geständig und müssen sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

Über die nun geklärten Delikte hinaus sind in der Region etliche weitere Schmierereien gleicher Art zurückgeblieben. An zwei Wochenenden im Januar wüteten Vandalen etwa in Würenlos auf den Arealen der Schulanlagen Feld und Ländli.

Allerdings dürften diese nach heutigen Erkenntnissen der Kantonspolizei auf das Konto anderer, noch unbekannter Sprayer gehen. (fan)

Die aktuellen Polizeibilder: