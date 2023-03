Döttingen Neues Holzheizwerk: Kommission kritisiert den hohen Holzbedarf – sagt aber trotzdem Ja zum Standort Als Alternative zur Abwärme des AKW Beznau wollen die Refuna und die Axpo ein Kraftwerk bauen. Die Grossratskommission unterstützt die Festsetzung des Standorts in Döttingen, hat aber Vorbehalte.

So soll das Holzheizwerk in Döttingen dereinst aussehen. Visualisierung: zvg

Rund 2700 Kundinnen und Kunden in elf Gemeinden: Seit fast 40 Jahren betreibt die Regionale Fernwärme Unteres Aaretal (Refuna) AG ein unterdessen 145 Kilometer langes Netz und nutzt die Abwärme der beiden Blöcke des Kernkraftwerkes Beznau, um Haushalte und Unternehmen mit Fernwärme zu versorgen. Darunter sind auch das Asana Spital in Leuggern, die ABB in Turgi und das PSI in Villigen.

Da die beiden dienstältesten Reaktoren der Schweiz in den nächsten 10 bis 15 als Hauptwärmequelle altershalber vom Netz gehen, planen die Refuna und die Axpo Power AG ein Holzheizwerk in Döttingen (die AZ berichtete). Dies soll die langfristige Wärmeversorgung sicherstellen. Die grossrätliche Kommission für Umwelt, Bau, Verkehr, Energie und Raumordnung (UBV) unterstützt nun den Wunsch der Standortgemeinde und den Antrag des Regierungsrates, das Holzheizwerk im Richtplan festzusetzen. Das Vorhaben sei grundsätzlich räumlich gut abgestimmt, heisst es in einer Mitteilung.

Kritik am Holzbedarf und Transport

Die Kommission hat aber auch Vorbehalte: Der hohe Holzbedarf und der grosse Radius, aus dem das Holz herantransportiert werden soll, sorgten teilweise für Kritik. So soll das Werk jährlich rund 318’200 Kubikmeter Holzschnitzel verbrauchen, die aus einem Umkreis von bis zu 150 Kilometern stammen sollen. Wird diese Menge mit dem Lastwagen herangeführt, entspricht dies durchschnittlich 26 Lastwagenfahrten pro Tag.

Da die Nachfrage nach Brennholz in den kommenden Jahren tendenziell weiter steigen werde, könne nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Rohstoff knapp werden könnte, so die Kommission. Die Forderung, das Holz sei mit der Bahn heranzuführen, sei von verschiedenen Kommissionsmitgliedern als unrealistisch bewertet worden.

Auch der geplante Weiterbetrieb des bestehenden weitläufigen Hochtemperaturnetzes der Refuna wurde gemäss Mitteilung thematisiert. So wurde argumentiert, die hohen Wärmeverluste würden das Netz ineffizient machen. Zudem sei die Anzahl der Endverbraucher gemessen am hohen Energiebedarf der Anlage zu gering.

Dem habe die Kommissionsmehrheit entgegen gehalten, dass zu den Endverbrauchern auch Grossverbraucher gehören. Es sei wichtig, dass rechtzeitig eine alternative Wärmequelle zur Verfügung stehe, damit sie nicht zur Umsetzung individueller Lösungen gezwungen seien.

Offene Fragen und weitere Vorgaben sowie Auflagen für das Projekt seien ohnehin nicht Gegenstand des Richtplanverfahrens. Sie müssten im Rahmen der nachgelagerten Verfahren geklärt werden. Die Vorlage wird voraussichtlich im April oder Mai im Grossen Rat behandelt. (sga)