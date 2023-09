Döttingen Nach der Badenfahrt ist vor dem Winzerfest: Der Mega-Anlass nimmt einen Richtungswechsel vor und plant einen Weltrekord Nach der Badenfahrt steht bereits das nächste Grossereignis im Ostaargau an. Vom 29. September bis 1. Oktober steigt die 70. Ausgabe des Winzerfests in Döttingen – mit einer interessanten Änderung.

Es war ein Fest der Superlative. Die Badenfahrt lockte während zehn Tagen weit über eine Million Besucherinnen und Besucher in die Limmatstadt. Auch aus dem Unteren Aaretal. Die Züge von Döttingen her kommend waren vor allem in den Abendstunden jeweils chronisch überlastet.

Umgekehrte Route: Der Winzerumzug (im Bild 2022) verläuft in desem Jahr von Klingnau her durchs Dorfzentrum. Bild: Philipp Zimmermann

In vier Wochen können Festwillige, die vom Feiern noch nicht genug haben, den umkehrten Weg wählen. Vom 29. September bis 1. Oktober findet in der Zurzibieter Gemeinde die 70. Austragung des Winzerfests statt, dem grössten in der Deutschschweiz. Mehr als 50’000 Menschen säumen jeweils die Strassen und Beizen. In diesem Jahr können sich die Gäste an 22 Ständen verköstigen.

Höhepunkt des Fests, das im Oktober 1950 erstmals stattfand und wegen der Coronapandemie bisher zweimal abgesagt werden musste, ist jeweils der Umzug am Sonntagnachmittag (14 Uhr). Genau dieser Umzug erfährt in diesem Jahr eine markante Änderung. Es kommt zu einem Richtungswechsel. In der jüngeren Vergangenheit startete der Tross jeweils unterhalb der Aaretalstrasse und setzte sich von Osten nach Westen Richtung Zentrum bis zum Ziel beim Café Rondo in Bewegung. Am 1. Oktober verläuft die Route nun entgegengesetzt.

«Wir haben uns aufgrund der bestehenden Infrastruktur dazu entschlossen», sagt Mediensprecher Andy Kohler. Grund seien die engen Platzverhältnisse beim bisherigen Start. Dazu komme, dass Klingnau in diesem Jahr Gastgemeinde sei, und so einen näheren Anfahrtsweg zum Ausgangspunkt des Umzugs habe. Ob man in Zukunft am neuen Verlauf festhalte, werde nach dem Fest ausgewertet, so Kohler.

Weltrekordversuch: Die längste Weinglaskette

Insgesamt 54 Wagen haben sich für den Umzug angemeldet. «Wir gehen davon aus, dass sich die Teilnehmer wegen des Jubiläums einiges einfallen lassen werden», glaubt Andy Kohler. Eine Überraschung kündigt sich beim Wagen Nummer 25 an. Es ist die Feldschlösschen-Brauerei aus Rheinfelden. Mehr wolle man im Vorfeld noch nicht verraten, erklärt Kohler.

127 Bilder 127 Bilder Diese Weinköniginnen in der Kutsche eröffnen den Winzerumzug. Alexander Wagner

Für das Jubiläumsfest hat sich auch das Organisationskomitee weitere Neuerungen ausgedacht. So wird am Ochsenkreisel eine Lichtshow installiert (Freitag- und Samstagabend ab 19.30 halbstündig bis Mitternacht). «Die Inszenierung soll die faszinierende Geschichte des Weins in einem spektakulären Farbenspiel zum Leben erwecken», sagt Andy Kohler.

Darüber hinaus wollen die Veranstalter einen Weltrekord aufstellen. 1777 Personen sollen sich, aufgestellt in einer Reihe, mit einem Weinglas zuprosten. Die aktuelle Bestmarke liegt bei 1615.

Ritschi und Michael von der Heide als Hauptacts

Am Grundkonzept halten die Organisatoren indes fest. Am Samstag findet der Winzermarkt mit über 100 Ständen statt. Ebenso am Unterhaltungsprogramm. Als Hauptacts treten am Samstag Ritschi (Dorfbrunnenbühne, 21.30 Uhr) und Michael von der Heide (Hauptbühne, 22 Uhr) auf.

Man sie bei den Vorbereitung auf Kurs, sagt Andy Kohler. «Was jetzt folgt, ist die Detailplanung, bevor die Aufbauarbeiten beginnen.» Den Anfang macht ab dem 25. September der Lunapark beim Bahnhof.