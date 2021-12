Döttingen Jahrhundertprojekt nimmt nächste Hürde: Das sagt die Bevölkerung dazu Bis zu 800 Einwohner sollen dereinst im Industrieareal neben dem Bahnhof in Döttingen wohnen. Nach dem Mitwirkungsverfahren hat der Gemeinderat nun den Entwicklungsrichtplan beschlossen.

Im Halbkreis östlich des Bahnhofs stehen heute noch Industriehallen. Diese sollen Mehrfamilienhäusern weichen. Zvg / Aargauer Zeitung

Wo heute die rund 90 Mitarbeitenden der Firma Hess Skis herstellen und das Bauimperium Birchmeier seinen Hauptsitz hat, sollen bis 2045 rund 800 neue Einwohnerinnen und Einwohner leben: Die Industriegebäude auf dem 7,5 Hektaren grossen Gewerbegebiet neben dem Bahnhof in Döttingen sollen Mehrfamilienhäusern weichen. Vor einem Jahr präsentierte die Gemeinde mit den Grundeigentümern die Entwicklungsstudie, im August den Entwicklungsrichtplan (ERP). Jetzt schreibt die Gemeinde:

«Ein wichtiger Meilenstein der Arealentwicklung Gewerbestrasse ist erreicht.»

Der Grund: Nach Abschluss des Mitwirkungsverfahrens hat der Gemeinderat den Entwicklungsrichtplan nun verabschiedet.

Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung waren mehrheitlich positiv, wie dem Mitwirkungsbericht zu entnehmen ist. Von den 27 Privatpersonen, die sich zu den Plänen äusserten, zeigen sich 18 einverstanden oder eher einverstanden mit der Stossrichtung der Arealentwicklung. Zwei Personen stehen dem Projekt neutral gegenüber, sechs ablehnend oder eher ablehnend.

Die grössten Veränderungen sind in den Bereichen C bis G vorgesehen. Zvg

Vorgesehen ist eine Mischnutzung aus kleinem Gewerbe wie Gastrobetrieben, kleinen Verkaufsflächen und Start-ups sowie Wohnraum, auch mit generationenübergreifenden Wohnungen und einladenden Freiräume. «Innovative Nutzungsangebote wie Co-Working-Spaces, Gewerbe- und Wohnateliers, Flächen für lokales und regionales Gewerbe, Verbindung von Produktion und Direktverkauf sind erwünscht und sollen sowohl bei den Zwischennutzungen als auch bei Neubauten geprüft werden», heisst es im ERP.

Mitwirkende fordern mehr Strassenanschlüsse und Parkplätze

Kritisiert wurde, dass das Jahrhundertprojekt als Fremdkörper wahrgenommen werde. Dies sei der Lage zwischen der Bahnlinie und der Kantonsstrasse geschuldet, schreibt der Gemeinderat dazu im Bericht. Tatsächlich liege das Areal jedoch sehr zentral mit der direkten Lage am Bahnhof und der Nähe zum Dorfkern.

Während es für die einen zu viel Wohnflächen hat, finden andere, es sei zu viel Gewerbefläche eingeplant worden. «Das Areal ist im kantonalen Richtplan als Wohnschwerpunkt bezeichnet», so der Gemeinderat. Dieser müsse mindestens 70 Prozent betragen. Auch verlange der kantonale Richtplan Gewerbeflächen, deren Bedarf eine Analyse bestätigt hätte.

Weiter seien die achtgeschossigen Bauten gut verträglich. Zum Wunsch nach Angeboten für Jugendliche schreibt der Gemeinderat, dass geeignete Flächen vorhanden seien und der Bedarf zu klären sei.

Der Kamin der Holzverarbeiterin Hess und Co AG steht hier schon seit 1929. Alex Spichale / ZUR

Kritisch bewertet wurde auch die Erschliessung des Areals. So sollen beispielsweise weitere Erschliessungsmöglichkeiten geprüft werden. Wie der Kanton bestätigt habe, so die Antwort des Gemeinderates dazu, sei der direkte Anschluss an die Umfahrungsstrasse ausreichend. Ein zusätzlicher Strassenanschluss zur Ampelkreuzung Surbtalstrasse sei nicht erforderlich, auch könne dies die Schulwegsicherheit gefährden.

Die bestehenden zwei Strassenunterführungen seien zwar ausreichend, seien aber wenig attraktiv gestaltet und sollen deshalb aufgebessert werden, schreibt der Gemeinderat. Mehr Parkplätze seien nicht vorgesehen, denn der Anteil Autofahrten am Gesamtverkehr soll mit einem reduzierten Angebot an Parkfeldern umgesetzt werden. «Die genauen Reduktionsmöglichkeiten werden im Rahmen des Mobilitätskonzepts fundiert untersucht», so der Gemeinderat.

Gewerbestrasse wird nicht unter die Erde verlegt

Auch dem Wunsch, die Gewerbestrasse unterirdisch zu führen, könne nicht entsprochen werden. Dies aus technischer, finanzieller als auch städtebaulicher Sicht. Dafür werde die Gemeinde die langfristigen Möglichkeiten zur Überdeckung der Kantonsstrasse mit dem Kanton abklären.

Der Kanton und der Gemeindeverband Zurzibiet Regio äusserten sich vorwiegend positiv zu den Plänen. Gelobt wurde die hohe Qualität des ERP. Gewünscht wird aber ein kommunaler Gesamtplan Verkehr. Abklärungen zu dessen Erarbeitung seien bereits eingeleitet worden, schreibt der Gemeinderat dazu.

In einem nächsten Schritt werden die Kernanliegen aus dem ERP mit einer Teilzonenplanänderung grundeigentümerverbindlich umgesetzt. Diese will der Gemeinderat der Bevölkerung in Döttingen voraussichtlich 2023 vorlegen. Die Umstrukturierung des Industriegebiets in ein «vielfältiges, grünes und lebendiges Quartier» soll in den kommenden 25 Jahren schrittweise erfolgen.