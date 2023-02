Döttingen Holzheizwerk als AKW-Wärmeersatz nimmt nächste Hürde: Regierungsrat beantragt die Anpassung des Richtplans Die Refuna und die Axpo wollen in Döttingen ein Kraftwerk bauen. Dies als Alternative zur Abwärme des Atomkraftwerks Beznau. Jetzt entscheidet der Grosse Rat über das Vorhaben.

Visualisierung des neuen Holzheizwerkes: Die Refuna sorgt in elf Gemeinden für Wärme. zvg

Seit fast 40 Jahren versorgt die Regionale Fernwärme Unteres Aaretal (Refuna) AG die unterdessen rund 2700 Kundinnen und Kunden in elf Gemeinden. Dafür nutzt sie die Abwärme der beiden Blöcke des Kernkraftwerkes Beznau, die über ein 145 Kilometer langes Netz an die Haushalte und Unternehmen geliefert wird. Dazu zählen beispielsweise das Paul Scherrer Institut, das Spital Leuggern und die ABB in Turgi.

In den nächsten zehn bis 15 Jahren sollen die beiden dienstältesten Reaktoren in der Schweiz als Hauptwärmequelle altershalber vom Netz gehen. Um die langfristige Wärmeversorgung in den betroffenen Gemeinden sicherzustellen, planen die Refuna und die Axpo Power AG deshalb ein Holzheizwerk in Döttingen. Der Regierungsrat folgt nun dem Wunsch der Zurzibieter Gemeinde und beantragt am 14. März dem Grossen Rat die Festsetzung des Kraftwerkes im Richtplan. «In der öffentlichen Anhörung stimmte eine Mehrheit der Mitwirkenden der Richtplananpassung zu», schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung.

In seiner Botschaft zum Geschäft ergänzt er, dass von den 19 Mitwirkenden nur die Kantonalpartei der Grünen und der Verband VCS Verkehrs-Club (Sektion Aargau) die Anpassung ablehnen würden. «Die Grünen fordern, dass vor der Festsetzung im Richtplan alternative Energieversorgungssysteme geprüft werden, die besser geeignet seien, die Gemeinden des Wärmeverbunds in einem wenig dicht besiedelten Gebiet zu versorgen.» Der VCS erklärte, dass ein grosses zentrales Werk die dezentrale Nutzung des Rohstoffs beeinträchtigen würde.

Regionales Holz per Bahn angeliefert

Die Kantonalparteien Evangelische Volkspartei (EVP), Grünliberale Partei (GLP) und Sozialdemokratische Partei (SP), der Verband ProNatura und der regionale Planungsverband Zurzibiet Regio stimmten mit Vorbehalt zu.

Das Holz soll aus der Region und möglichst mit der Bahn transportiert werden, forderten verschiedene Parteien. ProNatura verlangte zudem, dass ausschliesslich Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung verwendet werden soll. Für Zurzibiet Regio hingegen ist es gemäss Botschaft ökologisch notwendig, dass der Rohstoff primär aus den Wäldern der Gemeinden des Wärmeverbunds und den Forstkreisen der Region stammen soll.

«Nach Prüfung der Unterlagen, der Ergebnisse der Vernehmlassung sowie aufgrund einer Interessenabwägung ergibt sich, dass die Vorlage aus kantonaler Sicht räumlich abgestimmt ist und festgesetzt werden kann», so das Urteil des Regierungsrates.

Das Kraftwerk auf der Badstrasse im Waldgebiet «Stüdlihau» im Döttinger Industriegebiet Gänter soll jährlich 190 Gigawattstunden liefern, was gemäss Refuna der Leistung des AKW Beznau oder 22 Millionen Liter Heizöl entspricht. Es ist vorgesehen, im Sommer vorwiegend Abwärme der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Turgi zu beziehen. (sga)