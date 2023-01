Döttingen Gemeinde beteiligt sich nun doch an den Abokosten von pendelnden Schulkindern – zumindest während des Winters Zwar ist für einige Döttinger Schülerinnen und Schüler der Weg an die Bezirksschule Leuggern länger als fünf Kilometer. Bis anhin hat die Gemeinde aber nichts an die Abokosten gezahlt. Das ändert sich nun.

Zahlreiche Kinder und Jugendliche im Zurzibiet pendeln zur Schule – und verwenden dafür auch den Zug. Alex Spichale

Seit August haben unter anderem die Schülerinnen und Schüler aus Döttingen einen längeren Schulweg: Mit der Schliessung der Bezirksschule in Klingnau besuchen sie nun die weiter entfernte Bezirksschule in Leuggern. Zwar besagt eine Faustregel, dass ab fünf Kilometern die Gemeinde einen Beitrag an den Transport zahlen muss.

Doch im Zurzibiet berechnen nicht alle den Weg gleich: Während die einen Gemeinden den Schulweg anhand der Wohnadresse bestimmen, verwenden andere den Dorfmittelpunkt als Grundlage. So etwa Döttingen: Die Gemeinde berechnet die Distanz zur Bezirksschule vom Bahnhof Döttingen aus – via Veloweg sind das 4,5 Kilometer. Die Gemeinde beteiligt sich deshalb nicht an den Abokosten, auch wenn es etwa in Richtung Tegerfelden mehrere Quartiere hat, die über fünf Kilometer entfernt sind. Das ändert sich nun aber zumindest während den Wintermonaten.

«In letzter Zeit sind mehrere Anträge um Kostenbeteiligung an den öffentlichen Verkehr für den Besuch der Bezirksschule Leuggern eingegangen», schreibt die Gemeinde im aktuellen Mitteilungsblatt. Der Gemeinderat habe die Anträge basierend auf dem Merkblatt des kantonalen Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS) abgelehnt, welches besagt, dass ein Schulweg von fünf Kilometern für Schüler ab der 3. Klasse zumutbar sei. «In Anbetracht, dass die Bezirksschüler bereits in der 7. Klasse sind, wäre es vertretbar, wenn der Schulweg für einige Döttinger Schüler leicht über fünf Kilometer ist.»

Der Gemeinderat habe nun aber beschlossen, dass in den Wintermonaten November bis Februar jeweils 50 Prozent der Transportkosten des öffentlichen Verkehrs gegen Vorlage der Billette übernommen werden. Dies, weil der Schulweg entlang des Stausees in den Wintermonaten teilweise sehr dunkel sei. «Die Eltern der Bezirksschüler werden informiert.» (sga)