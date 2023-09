Döttingen Geheimtipps und Höhepunkte: Was Sie über das grösste Winzerfest der Deutschschweiz wissen müssen Das Winzerfest in Döttingen lockt jeweils viel Volk an – allein am Umzug am Sonntag sind es bis zu 50’000 Besucherinnen und Besucher. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Jubiläumsausgabe.

Am Wochenende lädt Döttingen zum grössten Winzerfest der Deutschschweiz. Was Sie an der Jubiläumsausgabe nicht verpassen dürfen, wann der Rekordversuch stattfindet und wie Sie am besten anreisen.

Bereits am Freitagabend kurz nach der offiziellen Eröffnung feiert das Lichtspektakel Liminum beim Ochsenkreisel Premiere. Die Show startet am Freitag um 20.30 Uhr sowie am Samstag um 20 Uhr und findet danach jeweils bis Mitternacht zur vollen Stunde statt. Die Inszenierung soll die faszinierende Geschichte des Weins in einem spektakulären Farbenspiel zum Leben erwecken. Am Sonntag könnte das Winzerfest einen Weltrekord brechen: mit der längsten Anstossreihe der Welt. Wer mitmachen will, kann sich ab 12 Uhr auf der Strasse zwischen dem Monti- und dem Ochsen-Kreisel einfinden, sich ein Weinglas schnappen und dann auf Kommando anstossen.

Der Winzerumzug ist nicht nur der grösste der Deutschschweiz, sondern begeistert jeweils mit fantasievoll gestalteten, mit Blumen und Reben geschmückten Wagen. In diesem Jahr sind 54 Sujets mit dabei, darunter die Gastgemeinde Klingnau und die Feldschlösschen-Brauerei. Der Umzug setzt sich um 14 Uhr beim Café Rondo in Bewegung. Das Ziel ist unterhalb der Aaretalstrasse, wo sich in den Jahren zuvor der Start befand.

Die Umzugswagen sind oft mit bunten Blumen geschmückt, wie auch am Winzerumzug von 2022. Bild: Philipp Zimmermann

In den Gassen und auf der Hauptstrasse stehen über 100 Stände, die anbieten, was das Herz begehrt: von frischen Zöpfen, handgemachten Chips aus Bananen über Hanf-Guetzli und Antiquitäten bis zu «handglismete» Babyfinken und Kinderjäckli. Der Markt startet am Samstag um 9 Uhr und dauert bis 17 Uhr.

Bei 22 Festbeizen und 10 Degustationsständen können die Besucherinnen und Besucher von Freitag bis Sonntag Wein aus den heimischen Rebbergen degustieren und Salsiccia, Winzerburger oder Winzerpfanne essen. Das Riesenrad des Lunaparks thront über dem Bahnhof. Am Samstag fährt zudem das Rebbergbähnli von 11 bis 18 Uhr in die Rebberge. Am selben Tag sind die Gaukler und Papa Moll unterwegs. Und für Samstagabend konnten die Veranstalter gleich zwei grosse Stars nach Döttingen locken: Ritschi (Dorfbrunnenbühne, 21.30 Uhr) und Michael von der Heide (Hauptbühne, 22 Uhr).

Am Freitag geht es um 19 Uhr los mit dem sogenannten Einscheller der Trychlergruppe Zürcher Unterland beim Ochsen-Kreisel. Ab 20 Uhr startet das offizielle Unterhaltungsprogramm auf der Dorfbrunnen-Bühne (nach dem Ochsen-Kreisel) und eine halbe Stunde später auf der Hauptbühne Aareperle vor dem Altersheim.

Wer mit dem Zug nach Döttingen fährt, erreicht direkt den Eingang des Festgebietes und kann bereits nach wenigen Metern Fussmarsch den ersten Wein degustieren. Nacht-Extrazüge verkehren nach Baden; Nachtschwärmer-Busse schwärmen mit einem zusätzlichen Kurs in alle vier Himmelsrichtungen aus. Zudem steht am Freitag und Samstag ab 20 Uhr und am Sonntag ab 16 Uhr für die Heimfahrt in einem Zehn-Kilometer-Rayon das Fünf-Franken-Taxi im Einsatz. Abfahrt ist gegenüber des Bahnhofes und an der Surbtalkreuzung. Mit dem Auto kann man am Sonntag auf dem Axpo-Werkhof im Industrieareal Gäntert parkieren. Ein Shuttlebus verbindet den Parkplatz mit dem Festgelände.