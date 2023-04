Döttingen Erste Rose für «Bachelorette»-Kandidat Arbnor: Mit seiner Muskelkraft sorgt er für einen bleibenden Eindruck bei Yara Buol Ein starker Auftritt half dem Döttinger Arbnor Arifi eine Runde weiter in der Dating-Show. Nun muss er zeigen, dass er es auch innerlich draufhat.

«Bachelorette»-Kandidat Arbnor Arifi aus Döttingen erhielt in der ersten Folge eine Rose und ist damit eine Runde weiter. Bild: Screenshot 3+

Die 19 Kandidaten der neusten «Bachelorette»-Staffel lassen sich für das erste Treffen mit Yara Buol so einiges einfallen. Ob ein Gitarrenständchen, ein Auftritt im Löwenkostüm oder eine Tanzeinlage: Die Männer geben Gas, um die beliebteste Junggesellin der Schweiz zu beeindrucken.

Den bleibendsten ersten Eindruck hinterlässt jedoch der Döttinger Arbnor Arifi in der ersten Folge, die am Montag auf 3+ zu sehen war. Statt wie seine Konkurrenten in der schwarzen Limousine vorzufahren, zieht er den Wagen mit nacktem Oberkörper gleich selbst bis vor die Füsse der Bachelorette. Schliesslich geizt man nicht mit den im Gym hart antrainierten Reizen.

Bachelorette Yara Buol hatte die Qual der Wahl. Sie will Arbnor Arifi besser kennenlernen. Bild: Screenshot 3+

Arifis grosse Leidenschaft ist das Krafttraining, wie er der AZ verriet. «Fitness ist mein grosses Hobby, es ist fast wie eine Sucht.» Die Fitness-Besuche mindestens vier Mal wöchentlich scheinen sich nun auszuzahlen. Der Kennenlern-Moment sorgt bei der Bachelorette im ersten Augenblick für ungläubiges Kopfschütteln und ein Grinsen: «Was passiert jetzt?», fragt sie, als sich Arifi ihr verschwitzt und atemlos nähert. «Das war ein extrem spezieller Auftritt, den ich wohl nie wieder vergessen werde», kommt Buol zum Schluss.

«Jede Frau braucht einen starken Mann»

«Jede Frau braucht einen starken Mann», kommentiert Arifi selbst das Schauspiel. Er wolle ihr Beschützer sein und hoffe, es gehe weiter so, sagt der 23-Jährige und küsst die Bachelorette zum Abschied mit zuckender Brust auf die Hand.

Dass die Muskel-Einlage ihn eine Runde weiterbringen wird, ist vor der Vergabe der Rosen jedoch noch unklar. Die Bachelorette gibt bei einem weiteren leicht bekleideten und muskulösen Kandidaten nämlich zu verstehen, dass sie nicht so auf trainierte Männer steht.

Das Muskelspiel scheint Buol aber neugierig gemacht zu haben. «Du bist ein starker Mann. Doch hast du auch innerliche Stärke?», fragt sie Arifi, als sie ihm eine Rose in die Hand drückt, und antwortet gleich selbst: «Ich bin mir nicht so sicher, aber ich werde es herausfinden.» Der Plan des Döttingers ist vorerst aufgegangen. Doch nun muss er beweisen, dass er mehr kann, als Autos abzuschleppen.