Döttingen Eisfeld trotz Energiekrise: So sparen die Betreiber Strom – nur in einem Fall muss der Stecker gezogen werden Im November eröffnet in Döttingen das Eisfeld wieder. Weshalb ein mögliches Blackout die Organisatoren nicht abschreckt.

Das Döttinger Eisfeld ist bei den Kindern der Region beliebt. Die Benützung ist kostenlos. Bild: Sandra Ardizzone

Bis zu 150 Mädchen und Buben laufen täglich auf dem Döttinger Eisfeld Schlittschuh oder spielen Eishockey. Schon bevor es jeweils im November für die zweimonatige Saison losgeht, ist die Euphorie bei den Schulkindern zu spüren. Seit der Eröffnung 2018 hat sich das Eisfeld bei der Schulanlage Bogen zu einem beliebten Ausflugsziel in der Region entwickelt.

Wegen des Lockdowns während der Coronapandemie musste der Verein «Eisfeld Unteres Aaretal» im Winter 2020/21 aber eine Saison lang aussetzen. Nun hoffen die Organisatoren, dass wegen der möglichen Strommangellage nicht ein ähnliches Schicksal droht.

«Der grosse Stromfresser ist die Kühlung des Eisfeldes», sagt Vereinspräsident Rolf Knecht. Rücksprachen mit der AEW und den Behörden hätten aber ergeben, dass das Eisfeld verantwortbar sei. So kommt in Döttingen eine Aluminium-Eisanlage zum Einsatz. Durch das energieleitende Material kann diese bis zu 30 Prozent Energie sparen gegenüber anderen Anlagen.

In diesem Jahr wird erstmals eine sogenannte Meteostation verwendet, die jederzeit die aktuellen Werte zu Aussentemperatur, Windstärke, Sonneneinstrahlung und Niederschläge misst. Der daraus berechnete Sollwert steuert die Kältemaschine so, dass weder zu viel noch zu wenig gekühlt wird. Der Eismeister kann diesen stromsparenden Prozess auf dem Handy laufend überprüfen.

Neu lassen sich auch die Kühlmaschine und die Zirkulationspumpe ferngesteuert ein- und ausschalten. Zudem hätten Studien ergeben, dass bei täglich 200 Besuchenden auf der Eisbahn Strom gespart werden könne, da sie nicht woanders Strom verbrauchen.

Das Eisfeld, das Chalet mit Kiosk und der Luz-Wagen würden zusammen locker 200 Personen anziehen, sagt Rolf Knecht. «Wir wollen etwas bieten, das Freude macht und wir verantworten können.» Er ergänzt:

«Bei einem milden Winter brauchen die Haushalte weniger Strom, dafür müssen wir das Eis stärker kühlen.»

Bei einem kalten Winter sei es genau umgekehrt. Kommt aber aufgrund einer Mangellage der Notfallplan des Bundes zum Zug, müsse auch beim Eisfeld der Stecker gezogen werden.

Trotz höheren Strompreisen: Keine Preiserhöhungen im Gastrobereich

Nebst der möglichen Energiemangellage erhöhen sich auf 2023 die Strompreise in Döttingen um rund 24 Prozent. «Das können wir meistern», sagt Rolf Knecht. Preiserhöhungen seinen keine geplant, weder im Gastrobereich noch bei der Vermietung der Schlittschuhe und den Eislaufhilfen.

Auch der Eintritt bleibt gratis. «Wir sind eine Non-Profit-Organisation. Dank unserer Gäste und den vielen Helferinnen und Helfern hoffen wir, mit einer schwarzen Null rauszukommen.»

Europameisterin Sarah van Berkel hat bereits zugesagt

Am 26. November startet das Döttinger Eisfeld in die vierte Saison. Neu gelten am Sonntag spezielle Eishockey-Öffnungszeiten für Erwachsene von 11 bis 11.45 Uhr sowie für Kinder von 12 bis 12.45 Uhr; danach folgt von 13 bis 13.45 Uhr «das freie Mätschle für Klein und Gross», wie es auf der Website heisst.

Wieder mit dabei ist die ehemalige Eiskunstläuferin Sarah van Berkel, die 2011 noch unter ihrem Ledignamen Sarah Meier vor heimischem Publikum Europameisterin wurde. An welchem Datum sie Kindern und Erwachsenen zeigt, wie man Pirouetten dreht, wird noch bekannt geben.

Auch finden wiederum die beiden Turniere am 17. Dezember und 28. Januar statt, an denen sich zwölf Fünferteams im Eisstockschiessen duellieren. Das Spiel hat grosse Ähnlichkeit mit dem Curling und funktioniert nach den Boccia-Regeln. Und im Eishockey-Plauschderby zwischen Döttingen und Klingnau treten am 14. Januar Sportbegeisterte der beiden Gemeinden gegeneinander an – Klingnau ist bis jetzt ungeschlagen. Am 20. Januar findet die Eis-Disco statt, am 29. Januar schliesst das Feld.