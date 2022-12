Döttingen Einsprachen gegen Abzweiger zum Atomkraftwerk: 7,3 Millionen Franken teurer Beznau-Kreisel im Gegenwind Der Kanton möchte ausserhalb von Döttingen einen neuen Kreisel bauen und die Strasse sanieren. Dagegen gibt es Widerstand. Keine Einsprachen hingegen gab es gegen das Gemeindeprojekt zur Erschliessung des Gewerbegebiets Vorhard West.

An dieser Stelle ausserhalb von Döttingen möchte der Kanton einen Kreisel bauen. Ein Abzweiger soll dabei auch in das Industriegebiet rechts führen. Stefanie Garcia Lainez

Wer von Döttingen nach Würenlingen fährt, muss am Ende des Industriegebietes besonders aufmerksam sein: Die ansonsten gerade 80er-Strecke macht dort einen Schwenker nach rechts, graue Trennelemente in der Mitte der Strasse sollen diese Verkehrssituation sicherer gestalten. Kurz darauf folgt rechts der Abzweiger zum Atomkraftwerk Beznau. Bald soll sich diese Verkehrssituation vereinfachen: Läuft alles nach Plan, könnte in gut zwei Jahren beim Rechtsabzweiger ein Kreisel zu stehen kommen.

Gegen das kantonale Strassenbauprojekt, das bis vor kurzem aufgelegen ist, hat es vier Einwendungen gegeben, wie Stefan Zinniker, Projektleiter der kantonalen Abteilung Tiefbau, bestätigt. «Wir sind zuversichtlich, dass wir diese in den nächsten Monaten behandeln können, sodass das Landerwerbsverfahren noch im kommenden Jahr beginnt.» Baustart ist im Frühling 2024 vorgesehen.

Der Kreisel, in den Projektunterlagen als «Kreisel Vorhard» bezeichnet, ist Teil eines Projekts, das ausserdem den Ausbau der beiden «Knoten Wasenstrasse» und «Knoten Vorhard» sowie die Sanierung der Kantonsstrasse K113 umfasst. Der Belag auf der Aaretalstrasse wird auf 2,6 Kilometern Länge zwischen dem «Knoten Wasenstrasse» und dem Granella-Kreisel, in den Unterlagen als PSI-Kreisel bezeichnet, vollständig erneuert. Die Gesamtkosten für die Arbeiten: 7,3 Millionen Franken.

Darüber hinaus sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um das Gebiet «Vorhard West» zu erschliessen, den Wiesenabschnitt zwischen Hauptstrasse und Bahngleis. Dabei handelt es sich um ein separates Gemeindeprojekt, das gleichzeitig mit dem kantonalen Strassenprojekt auflag. Dagegen hat es keine Einsprachen gegeben, wie die Gemeinde bestätigt.

80er-Strecke beginnt nach neuem Kreisel

Laut Plänen hat der Beznau-Kreisel einen Durchmesser von 36 Metern. Von Döttingen herkommend führt ein Rechtsabbieger zur Beznau-Insel und ein neuer Linksabbieger ins Gewerbegebiet «Vorhard Ost». Zurzeit ist das Gewerbegebiet östlich der Hauptstrasse noch eine Sackgasse. Das Projekt sieht zudem eine Fussgängerquerung ohne Zebrastreifen und einen Trottoir-Abschnitt vor. Die 80er-Strecke in Richtung Würenlingen beginnt künftig erst nach dem Beznau-Kreisel. Aktuell gilt nur bis zum neu eröffneten Hotel Aardo Tempo 60.

Ausserdem wird der Abbieger in die Wasenstrasse neugestaltet, über die auch die Velos von Würenlingen her fahren, bevor der Veloweg parallel zur Hauptstrasse in Richtung Döttingen weiterführt. Es werden Mittelzonen und eine Fussgängerquerung über die Hauptstrasse in das künftige Gebiet «Vorhard West» realisiert. Beim Knoten Vorhard, der etwa zum Detailhändler Lidl führt, erstellt der Kanton eine etwas grössere Mittelzone, einen Abbieger in das neue Gewerbegebiet und eine Baumreihe entlang der Kantonsstrasse.

Über 15'400 Fahrzeuge pro Tag auf dieser Strecke

Einen Kredit über 1,4 Millionen Franken hatten die Stimmberechtigten bereits an der Gemeindeversammlung im Sommer 2021 genehmigt. Dieser deckt einen Grossteil der Kosten für die Erweiterung von Werksleitungen, die Strassenbeleuchtung und für einen allfälligen Kreiselschmuck. Auch muss sich Döttingen an 35 Prozent der Kosten für das Strassenprojekt im Innerortsbereich beteiligen. Für die Nachbargemeinde Würenlingen fallen keine Kosten an - sämtliche Strassenarbeiten auf Gemeindegebiet finden ausserorts statt.

Die in knapp anderthalb Jahren beginnenden Bauarbeiten sollen rund ein Jahr dauern. Die knapp 15'400 Fahrzeuge, die täglich auf der Kantonsstrasse zwischen Döttingen und Würenlingen unterwegs sind, werden während des Kreiselneubaus und der Erneuerung der beiden Verkehrsknoten umgeleitet: über eine provisorische Baupiste entlang der Bahnlinie über das künftige Gebiet «Vorhard West».