Döttingen Brand in Mehrfamilienhaus-Wohnung fordert Todesopfer Am Samstagabend ist eine Person bei einem Brand in einer Mehrfamilienhaus-Wohnung verstorben. Die Identität der unbekannten Frau sowie die Brandursache sind derzeit noch unbekannt.

Am Samstagabend ging kurz vor 22.30 Uhr die Meldung ein, dass Rauch aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Döttingen strömt. Die Feuerwehr Döttingen-Klingnau-Koblenz stiess bei den Löscharbeiten in einer der Mehrfamilienhaus-Wohnungen auf eine tote Person, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilt.

In einer der Wohnungen wurde eine Frau tot aufgefunden. zvg

Der Brandort befindet sich in der «aarRain»-Überbauung an der Hauptstrasse im Dorfzentrum von Döttingen, gegenüber der Migros und nahe des Bahnhofs:

Zur Abklärung der Todesursache und der Identität der toten Frau wurden Spezialisten der Kantonspolizei Aargau sowie das Institut für Rechtsmedizin beigezogen.

Die Brandursache steht noch nicht fest, so die Kantonspolizei. Ebenfalls könne der Sachschaden derzeit nicht beziffert werden. Er dürfte aber einige Tausend Franken betragen. (has)

Der rote Punkt markiert die Wohnüberbauung, wo es zum Brand kam: