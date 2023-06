Döttingen Am Steuer eingenickt: Totalschaden nach Kollision Ein Automobilist verursachte am Sonntagnachmittag eine Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Totalschaden am einen der beiden beteiligten Fahrzeuge. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Sonntag um 16 Uhr auf der Aaretalstrasse in Döttingen. Ein 76-jähriger Lenker war in Richtung Klingnau unterwegs, als er am Steuer einnickte. Dadurch geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Die Beteiligten blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau hat dem 76-jährigen Lenker den Führerausweis zuhanden der Entzugsbehörde vorläufig abgenommen. (pd/pin)