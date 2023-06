Deutliches Ja Aargauer Parlament erweitert Auenschutzgebiet am Klingnauer Stausee – SVP kritisiert Verlust von Landwirtschaftsland Der Grosse Rat gibt grünes Licht dafür, dass eine 2,57 Hektaren grosse Parzelle des Kantons umgezont wird.

Der Klingnauer Stausee, fotografiert aus der Luft. Die eingezonte Parzelle entspricht rechts etwa dem braunen Feld vor einem Stück Wald. Bild: Chris Iseli (21. September 2021)

Der Grosse Rat hat am Dienstag der Erweiterung der Auenschutzgebiets am Klingnauer Stausee zugestimmt. Mit 93 Ja- und 34 Nein bei einer Enthaltung sprach sich das Parlament dafür aus, dass eine 2,57 Hektaren grosse Parzelle in Klingnau – das entspricht dreieinhalb Fussballfeldern – von der Landschafts- in die Naturschutzzone im Dekretsgebiet umgezontund somit dem national bedeutenden Auenschutzgebiet «Unteri Au-Machme» zugeschlagen wird. Zurzeit wird die Parzelle, die dem Kanton gehört, landwirtschaftlich genutzt.

Die Ausweitung der Aue ist Bedingung für die Neukonzession des Wasserkraftwerks Klingnau. Umweltschutzverbände hatten in einer Einsprache zusätzliche ökologische Massnahmen gefordert. Der Regierungsrat überarbeitete das Projekt daraufhin.

Patrick Gosteli begründete als SVP-Fraktionssprecher, wieso seine Partei die Vorlage grossmehrheitlich ablehnte (11 Ja zu 27 Nein). «Wir stören uns am Verlust von 2,57 Hektaren produktiven Landwirtschaftslands», sagte er und forderte, dass für die Pufferzonen ein Minimalstreifen ausgeschieden werde. Dieser kann 6 bis 30 Meter breit sein. Diese Forderungen hatten bereits die Mitglieder Grossratskommission nach ihrer Vorberatung gestellt. Die anderen Parteien stellten sich hinter die Vorlage. Fünf Nein-Stimmen kamen auch aus der Mitte-Fraktion sowie von den beiden EDU-Grossräten.

Bezirk Zurzach wollte nicht zum Naturschutzpark der Schweiz werden

Gosteli kritisierte zudem, dass der Verlust von Fruchtfolgeflächen ein weiteres Mal in der Region Unteres Aaretal/Rheintal. «Der Bezirk Zurzach hat nicht die Absicht, zum reinen Naturschutzpark der Schweiz zu werden», hielt Gosteli fest. Von der Stromproduktion im Rheintal und Aaretal – hier stehen die AKW Beznau und Leibstadt sowie die Wasserkraftwerke Beznau, Klingnau und Rekingen – würden auch die anderen Aargauer Regionen profitieren. «Wir würden es begrüssen, wenn in Zukunft die gesetzeskonformen Massnahmen auch in anderen Regionen des Kantons Aargau berücksichtigt würden.»

Thomas Bachmann von den Grünen entgegnete, dass der Entscheid zu den Fruchtfolgeflächen schon vor fünf Jahren entschieden worden sei. Damals hatte der Grosse Rat die 2,57 Hektaren als Teil des Auenschutzparks ausgewiesen.

«Wir gehen sorgsam mit dem Verbrauch der Fruchtfolgeflächen um», entgegnete Regierungsrat Stephan Attiger au die Kritik und sprach von einem «guten Kompromiss». (pz)