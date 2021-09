Bad Zurzach Das Rathaus wird zum Kunstraum: Künstlerin präsentiert Wandskulpturen Die Malerin und Bildhauerin Juliet Vles zeigt in Bad Zurzach acht ihrer Werke. Weshalb der künftige Zurzacher Gemeinderat von einer mutigen, und hoffentlich wegweisenden Entscheidung schreibt, Gegenwartskunst im öffentlichen Raum vorzustellen.

Die Künstlerin Juliet Vles arbeitet an einem Kunstwerk. zvg

Ab Donnerstag zieren dreidimensionale Holzkonstruktionen den hellen, schnörkellosen Raum rund um die zentrale Marmortreppe des altehrwürdigen Rathauses in Bad Zurzach. Die Ausstellung werde abgerundet durch vier Wandskulpturen, in der auch Glas und Plexiglas als Arbeitsmaterial eingesetzt werden, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Der künftige Gemeinderat Zurzach hat entschieden, das Rathaus im Flecken für zeitgenössische Kunst zu öffnen. Die Künstlerin Juliet Vles präsentiert nun ihre grossformatigen Werke auf unbestimmte Zeit im Bezirkshauptort:

zvg

Das Rathaus in Bad Zurzach biete einen perfekten Rahmen für die abstrakten, geometrisch aufgebauten Werke der Künstlerin, heisst es in der Mitteilung weiter. Trotzdem sei es eine mutige, und hoffentlich wegweisende, Entscheidung des Gemeinderates, Gegenwartskunst im öffentlichen Raum vorzustellen.

Wie das vergangene Jahr gezeigt habe, werde Kultur in Politikerkreisen nicht immer als «systemrelevant» eingestuft. «Umso verdienstvoller die Entscheidung des Zurzacher Gemeinderates, Kunst im Alltag zuzulassen und ab sofort das erste ‹Museums-Rathaus› der Schweiz zu gründen – ein Beispiel, das hoffentlich schweizweit Schule machen wird», so die Gemeinde weiter.

Künstlerin hat ihr Atelier gegenüber des Rathauses

Die 1950 in Rotterdam geborene und in der Schweiz aufgewachsene Künstlerin Juliet Vles arbeitet seit einem Jahr in Zurzach, wo sie im Goldenen Rad ihr neues Atelier bezogen hat. Ihre Werke werden in zahllosen Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt. 2016 repräsentierte sie die Schweiz an der Consul Art im Musée de l’Artisanat et des Métiers d’Art (MAMA) in Marseille.

Mit der virtuellen Londoner Galerie Saatchi Art, mit der sie seit mehr als zehn Jahren erfolgreich zusammenarbeitet, ist die Künstlerin auch in der online Kunstszene vertreten. Eine Partnerschaft besteht zudem mit der Zürcher Galerie Artbox/Projects, die ihre Arbeit digital an Messen und kürzlich auch an der SwissArt präsentiert.