Am Samstag, 26. Februar 2022, wird das Guggentattoo Würenlingen zum 5. Mal stattfinden. Dazu seien bereits 16 Guggenmusiken angemeldet, heisst es seitens der Organisatoren. Am Sonntag, 27. Februar 2022, gibt es Fasnachtstreiben und Guggensound auf dem ganzen Festareal. Weiter sei am Nachmittag der Auftritt einer Kinder-Unterhaltsband und am Abend ein Hauptact geplant. Aktuell liefen die Verhandlungen mit schweizweit bekannt Bands.