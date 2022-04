Bundesgericht Tragischer Tod nach Medikamenten-Überdosis: Angehörige von jungem Aargauer beschuldigen Ehefrau Ein junger Mann aus der Region Brugg-Zurzach landet wegen einer Opiat-Vergiftung im Spital und stirbt wenige Wochen später. Eltern und Bruder geben seiner Ehefrau eine Mitschuld und ziehen deshalb bis vor Bundesgericht. Dessen Urteil liegt nun vor.

Welche Medikamente das Todesopfer einnahm, bleibt unklar – klar ist: Sie führten zu seinem Tod. Symbolbild: Keystone

Als eine Frau an einem Sonntagmorgen um 7.45 Uhr im Juli 2018 erwacht, atmet ihr Ehemann seltsam. Ein Sekret fliesst ihm aus der Nase und er wacht auch nicht auf, als sie ihm Wasser über den Kopf giesst und an ihm rüttelt. Um 8.06 Uhr wählt sie den Notruf. Ein Rettungshelikopter bringt ihren Mann in ein Spital. Doch er wird nicht mehr aufwachen. 16 Tage später ist er tot.

Die Ehefrau fand ihren Mann schon am Samstagabend gegen 23 Uhr in einem nicht weckbaren Zustand auf dem Bett sitzend vor. Hätte sie ihn retten können, wenn sie da schon die Ambulanz angefordert hätte? Für entsprechende Ermittlungen eröffnete die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach ein Strafverfahren gegen die Frau wegen Aussetzung und Unterlassung der Nothilfe. Bis zu fünf Jahre Gefängnis hätten ihr bei einer Verurteilung gedroht.

Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren im Februar 2020 zwar ein. Doch die Eltern und der Bruder des Verstorbenen reichten Beschwerde ein und zogen als Straf- und Zivilkläger erst vor das Obergericht – und nach der Niederlage dort vor das Bundesgericht. Dessen Urteil liegt nun vor.

Hätten sie ihn vor dem Tod bewahren können?

In den Augen der Angehörigen, die eine Genugtuung forderten, hätte die Ehefrau ihren hilflosen Mann mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 50 Prozent vor dem Tod bewahren können, wenn sie schon am Vorabend den Notruf gewählt hätte.

Sie verwiesen auf die «wenig emotionale Reaktion» der Ehefrau, ihre angeblich kurze Trauerphase und ihre folgende Partnersuche im Internet sowie auf angeblich fehlende Wasserflecken auf dem Gesicht des Opfers.

Dagegen hatte das Obergericht festgestellt, dass die Frau ihren Mann täglich teilweise für mehrere Stunden im Spital besucht, an zahlreichen Angehörigengesprächen teilgenommen und sich um seinen Gesundheitszustand gesorgt habe. Sie sei auch bereit gewesen, ihren Mann unabhängig von seinem Zustand zu Hause zu pflegen.

Übermässiger Medikamenten-Konsum

Das Opfer verstarb laut dem Obduktionsgutachten an einer «Vergiftung mit Opiaten», sprich einer Medikamenten-Überdosis. An jenem Abend respektive in der Nacht hatte der Mann verschiedene Opiate eingenommen, darunter Methadon. Es handelte sich um Medikamente, die teilweise dem Opfer, teilweise seiner Ehefrau und teilweise ärztlich nicht verschrieben waren. In der Vergangenheit sei der Mann durch einen übermässigen Medikamentenkonsum aufgefallen.

Laut dem Gutachten liess sich nicht nachweisen, wie viele und welche Medikamente der Mann einnahm. Und es sei nicht auszuschliessen, dass er nach 23 Uhr, also als seine Frau bereits schlief, weitere Medikamente einnahm. Unklar blieb somit auch, ab wann er in Lebensgefahr schwebte und wann es zur irreversiblen, nicht mit dem Leben vereinbaren Hirnschädigung kam.

Daher lasse sich nicht beweisen, dass sich das Opfer um 23 Uhr in einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesundheit oder in Lebensgefahr befunden habe, folgert das Bundesgericht. Weil sich die Beweislage nachträglich nicht mehr klären liess, habe das Obergericht eine Verurteilung als unwahrscheinlich erachtet. Das Bundesgericht hat deshalb die Beschwerde von Eltern und Bruder abgewiesen.

Urteil: 6B_1109/2020